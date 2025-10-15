El Gobierno financiará la identificación de 108 personas exhumadas en Colmenar Viejo

El Gobierno de España financiará la identificación de los restos de 108 víctimas exhumadas en el cementerio parroquial de Colmenar Viejo, en Madrid, que corresponden a personas sentenciadas a muerte en 1939 por el tribunal militar de ese municipio madrileño.

Así lo ha trasladado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de un comunicado, en el que ha indicado la procedencia de las víctimas: 44 de Colmenar Viejo, 25 de San Sebastián de los Reyes, 16 de Fuencarral, 11 de Hortaleza, 5 de Moralzarzal, 3 de Chozas de la Sierra (Soto del Real), 2 de Manzanares el Real, 1 de Miraflores de la Sierra y 1 de El Molar.

Estos cuerpos corresponden a las primeras exhumaciones de víctimas civiles en la Comunidad de Madrid.

13 meses

La identificación genética de los restos humanos exhumados en las fosas del citado cementerio "es esencial para garantizar su procedencia individual y para complementar los datos de la investigación histórica, arqueológica y antropológica", han señalado.

El proceso de identificación, ya iniciado, tendrá un periodo de duración de 13 meses y contará con un presupuesto de 114.899 euros.