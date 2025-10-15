Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MEMORÍA DEMOCRÁTICA

El Gobierno financiará la identificación de 108 personas exhumadas en Colmenar Viejo

Todas ellas corresponden a personas sentenciadas a muerte en 1939 por el tribunal militar de ese municipio madrileño

Sepultura con claveles rojos de homenaje.

Sepultura con claveles rojos de homenaje.

Javier Niño González

El Gobierno de España financiará la identificación de los restos de 108 víctimas exhumadas en el cementerio parroquial de Colmenar Viejo, en Madrid, que corresponden a personas sentenciadas a muerte en 1939 por el tribunal militar de ese municipio madrileño.

Así lo ha trasladado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de un comunicado, en el que ha indicado la procedencia de las víctimas: 44 de Colmenar Viejo, 25 de San Sebastián de los Reyes, 16 de Fuencarral, 11 de Hortaleza, 5 de Moralzarzal, 3 de Chozas de la Sierra (Soto del Real), 2 de Manzanares el Real, 1 de Miraflores de la Sierra y 1 de El Molar.

Estos cuerpos corresponden a las primeras exhumaciones de víctimas civiles en la Comunidad de Madrid.

13 meses

La identificación genética de los restos humanos exhumados en las fosas del citado cementerio "es esencial para garantizar su procedencia individual y para complementar los datos de la investigación histórica, arqueológica y antropológica", han señalado.

El proceso de identificación, ya iniciado, tendrá un periodo de duración de 13 meses y contará con un presupuesto de 114.899 euros. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
  2. ¿Sabes cuántos cafés costaba un piso en la Colonia del Pico de Pañuelo (Arganzuela), y cuántos costaría hoy?
  3. Detenida en Puente de Vallecas una mujer que estafó a una administración de loterías comprando 500 décimos
  4. El rincón a menos de dos horas de Madrid ideal para visitar este 12 de octubre: elegido como uno de los pueblos más bonitos de España
  5. La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
  6. Ayuso aprobará su ley del concebido no nacido antes de Semana Santa
  7. Servicios mínimos de Cercanías este miércoles: así aumentarán los tiempos de espera en las estaciones
  8. Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: 'Me enseñó mi padre

Bruselas defiende a España tras las amenazas de Trump: "Responderemos a cualquier medida contra un estado miembro"

Bruselas defiende a España tras las amenazas de Trump: "Responderemos a cualquier medida contra un estado miembro"

La Guardia Civil en Toledo apuntala dos edificios más del cuartel para evitar derrumbes

La Guardia Civil en Toledo apuntala dos edificios más del cuartel para evitar derrumbes

Nuevos 'fichajes' para Simeone tras el regreso del parón internacional: la enfermería rojiblanca se despeja

Nuevos 'fichajes' para Simeone tras el regreso del parón internacional: la enfermería rojiblanca se despeja

Ayuso viaja a Texas en busca de inversiones tecnológicas y para asistir al Gran Premio de EEUU de Fórmula 1

Ayuso viaja a Texas en busca de inversiones tecnológicas y para asistir al Gran Premio de EEUU de Fórmula 1

El Gobierno está determinado a no aumentar el gasto en defensa pese a la presión de Trump

El Gobierno está determinado a no aumentar el gasto en defensa pese a la presión de Trump

Un diputado del PP valenciano a un integrante de la Flotilla a su vuelta a las Corts: "¡Qué gordito has vuelto de Auschwitz!"

Un diputado del PP valenciano a un integrante de la Flotilla a su vuelta a las Corts: "¡Qué gordito has vuelto de Auschwitz!"

El Gobierno financiará la identificación de 108 personas exhumadas en Colmenar Viejo

El Gobierno financiará la identificación de 108 personas exhumadas en Colmenar Viejo

La brigada que ha salvado 10 tejidos nazaríes únicos en el mundo: "Los colores han vuelto a resurgir"

La brigada que ha salvado 10 tejidos nazaríes únicos en el mundo: "Los colores han vuelto a resurgir"