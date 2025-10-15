Fundación Eurocaja Rural, JCCM y Fundación CIEES impulsan la empleabilidad de jóvenes con discapacidad intelectual a través de la formación digital

Fundación Eurocaja Rural, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Fundación para la Gestión y Estudio de la Especificidad (CIEES) han celebrado esta mañana en el Archivo Regional la entrega de diplomas de una nueva edición del 'Curso de Especialización en Gestión y Digitalización Documental', dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad por razones de discapacidad intelectual.

Los tres signatarios del acuerdo han dado el broche final a la edición 2024-2025 después de varios meses de formación en administración y digitalización de documentos, de un programa que persigue impulsar la inclusión social y la accesibilidad al empleo en entornos de trabajo normalizados; la cooperación para el desarrollo, así como la formación del alumnado.

López Martín reslata que "Este colectivo merece el derecho y las oportunidades que aquí se les proporcionan”

El presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, destacó en su intervención que "Castilla-La Mancha es una región tan rica, tan próspera, y ofrece tantas oportunidades que, para seguir avanzando, requiere la participación de todos". "Por eso, si algo tenemos claro en Fundación Eurocaja Rural es que, cualquier persona, con la formación preceptiva, es absolutamente necesaria", continuaba.

López Martín alabó un proyecto "que apuesta firmemente por el empleo inclusivo en entornos de trabajo normalizados, en este caso en tareas de digitalización y gestión documental, y que respalda activamente a un colectivo que merece el derecho y las oportunidades que aquí se les proporcionan".

Implicación de JCCM y Fundación CIEES en el programa

Por su parte, el consejero de Hacienda, Administraciones Pública y Transformación Digital de la JCCM, destacó que este programa forma parte de una "ambiciosa hoja de ruta marcada desde el Gobierno regional", para impulsar y mejorar la integración profesional de estas personas, en el que ya se han invertido más de 270.000 euros; incrementando este año su partida en un 22 por ciento, con el objetivo de reforzar su carácter dual. Por último, el presidente de la Fundación CIEES, herramienta de Grupo de Entidades Sociales CECAP, Andrés Martínez Medina, agradeció el compromiso de todas las partes para desarrollar este programa señalando que es "muy positivo" para potenciar las capacidades del alumnado y porque les permite encontrar trabajo y acceder a empleo público.

En el acto también estuvieron presentes el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles González; la delegada provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo, María Castaño Gómez; el director del Archivo de Castilla-La Mancha, Luis Martínez García; la docente Curso de Digitalización y Gestión Documental, Rebeca Cano; la Técnico Área de Capacitación Laboral y Emprendimiento, Ángela Carrascosa, y Bruna Silva Santos, del Área de Desarrollo Corporativo Grupo de Entidades Sociales CECAP. Por parte de Eurocaja Rural, asistieron igualmente la gerente de la Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés Martínez y el director de la División de Relaciones Institucionales, Miguel Ángel Escalante.

Balance del proyecto: aprendizaje y acceso al empleo

El proyecto de formación profesional desarrollado por Fundación CIEES en colaboración con el Archivo Regional de Castilla-La Mancha constituye una iniciativa innovadora orientada a mejorar la empleabilidad de jóvenes con diferentes trayectorias formativas, favoreciendo su acceso al mercado laboral mediante un proceso de aprendizaje práctico, individualizado y con acompañamiento continuo. A lo largo de esta edición, los participantes han tenido la oportunidad de formarse en el ámbito de la gestión documental y la digitalización de archivos, adquiriendo competencias técnicas directamente aplicables al entorno laboral.

En esta edición del programa han participado un total de 8 alumnos y alumnas de la provincia de Toledo. Las funciones desempañadas en el Archivo regional han sido: digitalización de la documentación de la serie 'Expedientes de Control de Seguridad de Vehículos' utilizando el software del Archivo Regional y verificación de la calidad de las imágenes; clasificación y ordenación de la documentación de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, elaborando su cuadro de clasificación; transferencia de expedientes a otros sistemas informáticos y control de incidencias documentales.

El proyecto ha demostrado ser un modelo eficaz de capacitación con impacto real, no solo en el desarrollo profesional de los jóvenes, sino también en su crecimiento personal. Para muchos de ellos, esta experiencia ha supuesto su primera oportunidad de empleo y un punto de inflexión en la construcción de su proyecto vital.