PORNOGRAFÍA INFANTIL
Detenido en Madrid un hombre de 50 años por grabar desnudas en su casa y en un vestuario a sus hijas menores y sus amigas
Durante el dispositivo se hallaron grabaciones de cámaras ocultas, instaladas por el propio autor en el baño de la vivienda y en el dormitorio de sus hijas, ambas menores de corta edad, en las que perseguía recoger imágenes tanto de sus hijas desnudas como de las amigas de las menores que visitaban la vivienda.
EFE
La Policía Nacional ha detenido en una localidad madrileña a un hombre que poseía más de 6.000 archivos de pornografía infantil, algunos de los cuales captados por él mismo con una cámara oculta instalada en su domicilio y en el vestuario de un polideportivo público para grabar desnudas a sus propias hijas y sus amigas, todas menores de corta edad.
Se trata de la segunda vez que este individuo, de nacionalidad española y 50 años, es detenido. En ambas ocasiones la autoridad judicial ha decretado su puesta en libertad, según indican a EFE fuentes policiales.
El hombre fue arrestado la primera vez en junio de 2024 tras detectar la Policía Nacional a un usuario que desde una localidad del noroeste de la Comunidad de Madrid descargaba y compartía archivos de pornografía infantil a través de un programa de intercambio de archivos por internet.
Cámaras ocultas
Avanzadas las investigaciones, los agentes procedieron a la entrada y registro del domicilio del varón en junio de 2024. El detenido disponía de diversos archivos en su ordenador portátil que mostraban a menores de corta edad en conductas de carácter sexual.
Durante el dispositivo se hallaron grabaciones de cámaras ocultas, instaladas por el propio autor en el baño de la vivienda y en el dormitorio de sus hijas, ambas menores de corta edad, en las que perseguía recoger imágenes tanto de sus hijas desnudas como de las amigas de las menores que visitaban la vivienda.
El análisis más detallado de estos 6.000 archivos desembocó el pasado 30 de septiembre en su segunda detención, al acreditar e identificar los investigadores otras 13 víctimas, ya que los agentes descubrieron cómo el hombre, sirviéndose de una de sus hijas, grabó en el interior de los vestuarios infantiles de un polideportivo público cuando las niñas se cambiaban para hacer natación.
El arrestado pasó a disposición judicial como presunto autor de un delito de prostitución y corrupción de menores.
