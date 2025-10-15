La Comunidad de Madrid exige al Gobierno la declaración de Aranjuez como Zona Gravemente Afectada por los incendios de este verano

Nueva polémica entre los Gobiernos central y autonómico, esta vez a cuenta de la declaración de Zonas Gravemente Afectadas por una Emergencia de Protección Civil, lo que anteriormente se conocía como declaración de zona catastrófica. El Gobierno regional ha exigido por carta al Ministerio de Política Territorial que dé esta calificación al municipio de Aranjuez después del incendio forestal que se declaró en su término municipal el pasado mes de agosto. Desde Sol se había solicitado esta declaración para un total de 13 localidades afectadas por el fuego este verano. Una declaración, aseguran fuentes regionales, de la que se ha excluido al municipio de la ribera del Tajo.

"Esta misma mañana he remitido una carta al ministro de Política Territorial para pedirle, para exigirle, que incluya al municipio de Aranjuez dentro de los afectados por los incendios de este verano", ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

El Consejo de Gobierno madrileño, en su sesión del pasado 27 de agosto, acordó instar al Gobierno central a declarar Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil a los 13 municipios de la región que sufrieron varios incendios forestales los meses de junio, julio y agosto. Según fuentes de Sol, la Delegación del Gobierno trasladó a la Consejería de Presidencia el requerimiento del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para informar sobre los costes estimados de reparación o restitución de los daños ocasionados en infraestructuras municipales, "omitiendo el municipio de Aranjuez, a pesar de haberse visto afectado por un grave incendio".

En el siniestro ardieron 300 hectáreas de pasto y vegetación en la zona y se desalojaron de manera preventiva 71 viviendas de dos urbanizaciones. Aranjuez, ha señalado García Martín, ha sido el único municipio que no ha sido incorporado.

"Un Gobierno que no supo estar a la altura durante los incendios de este verano con una emergencia que fue claramente nacional, con más de 400.000 hectáreas que ardieron en las distintas comunidades autónomas, ahora también le niega la ayuda a un municipio de la Comunidad de Madrid como es Aranjuez", ha subrayado. "Es una carta que ha sido enviada esta mañana y que entendemos que [el Ministerio de Política Territorial] tiene que atender a la mayor prioridad posible para que pueda beneficiarse también de las ayudas previstas en esta ley".