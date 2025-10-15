La campaña de vacunación contra la gripe arranca este miércoles para llegar a 1,6 millones de madrileños

La campaña de vacunación contra la gripe en la Comunidad de Madrid, que pretende llegar a 1,6 millones de madrileños, arranca este miércoles para mayores de 60 años, niños de 6 meses hasta cinco años y personal sanitario y sociosanitario.

La campaña se inicia de forma conjunta con la del covid-19, con vacunas adaptadas a las nuevas variantes, y finalizará el 31 de enero de 2026, salvo que por motivos epidemiológicos sea necesario modificar la fecha prevista.

Desde este miércoles se comienza a inmunizar a las personas consideradas más vulnerables. Así, durante las dos primeras semanas de campaña, se centrará en las personas de 60 y más años de edad, niños de 6 a 59 meses, y personal sanitario y sociosanitario.

A partir del 27 de octubre se iniciará la inmunización frente a la gripe en el resto de grupos diana (embarazadas, personas de 5 a 60 años con factores de riesgo como patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal o diabetes, cuidadores de personas vulnerables o fumadores). Posteriormente, se extenderá a la población general que lo solicite.

Para esta campaña 2025-2026, desde la Dirección General de Salud Pública (DGSP) se han adquirido un total de 1.680.000 dosis de vacuna antigripal, lo que supone 55.000 dosis más que el pasado año. Entre ellas se incluyen 70.000 viales intranasales para menores de entre 2 y 5 años. En total, la inversión supera los 19 millones de euros.

"Esperamos que con esta campaña disminuyamos no solo las infecciones y que la gente no enferme, sino también la transmisión de los virus respiratorios, que en invierno producen también aumento de la frecuentación de Urgencias", ha subrayado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante una visita al Centro de Salud Segovia de la capital.

En esta línea, la consejera ha indicado que se espera poder alcanzar las cifras del pasado año y ha recalcado la importancia de la vacunación, que en personas mayores logra disminuir un 80% los ingresos. "El 43% de las infecciones respiratorias de nuestros abuelos que ingresaban eran causadas por el virus respiratorio sincitial, con lo cual a seguir midiendo, viendo dónde actuar y viendo cómo mejorar la salud de la población", ha apuntado.

El objetivo para esta temporada es alcanzar o superar una cobertura de vacunación del 75% en mayores de 60 años y más y en personal sanitario y sociosanitario, así como sobrepasar el 60% en embarazadas, población de 6 a 59 meses y en personas con condiciones de riesgo.

En 800 centros

En total, en la campaña de vacunación frente a gripe participan aproximadamente 800 centros, entre centros de salud y consultorios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), hospitales de la red pública y privada, Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc) del Ayuntamiento de Madrid, centros médicos privados acreditados, el centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid y otras instituciones como residencias de mayores o instituciones penitenciarias.

También arrancará la campaña de inmunización contra el covid-19, con una recomendación de administración conjunta. En este caso, deben haber transcurrido al menos tres meses de la última dosis o de haber tenido la infección.

La Comunidad de Madrid ya inició el pasado mes de septiembre la campaña para vacunar a los bebés frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), causante entre otras infecciones de la bronquilitis, una iniciativa de la que está previsto que se puedan beneficiar unos 50.000 lactantes en la región.