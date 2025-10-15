¿Cómo va a ser la PAU 2026 en Madrid? Este es el importante cambio que se avecina y que puede hacer que sabes más nota

Ya ha empezado el nuevo curso académico. Ahora, si bien muchos todavía están arrancando con el temario, haciéndose a las clases o conociendo a los compañeros, los alumnos de segundo de Bachillerato seguro que han escuchado cientos de veces la palabra 'Selectividad', EvAU' o 'PAU'. Se acerca uno de los momentos decisivos para los que cursan el último año del instituto, en el que deben elegir a qué carrera quieren aplicar y tener en mente la nota de corte que necesitan para ello.

Además, la PAU siempre trae consigo miles de dudas por parte del alumnado, que tiene que estar atento a los posibles cambios que pueden afectar al examen para poder prepararlo de la mejor forma. A lo largo del año se van resolviendo las incógnitas, pero lo cierto es que no es hasta los dos o tres meses anteriores a la EvAU cuando sabemos al 100% cómo será el modelo.

Esta vez, todo apunta a que los exámenes de las PAU de 2026 serán más prácticos. Asignaturas como Lengua Castellana y Literatura II o Filosofía tendrán como mínimo un 70% de preguntas competenciales, mientras que los criterios de corrección ortográfica cambiarán. Uno de los grandes cambios de este año es que en Matemáticas no habrá penalización por faltas de ortografía.

Todo esto figura en el documento aprobado por la Comisión de Asuntos Estudiantiles de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), consensuado en mayo para "promover la armonización de la prueba en todo el territorio nacional".

La propuesta, que ahora adaptará cada comunidad autónoma, establece una misma estructura de examen, de optatividad, de competencialidad y de criterios de corrección y de evaluación para las diferentes asignaturas. Los distritos universitarios de las comunidades irán publicando sus guías en las próximas semanas, aunque Madrid ya se ha adelantado y la Comisión Organizadora de la PAU ha aprobado sus modelos de examen para 2026 y ha revisado criterios de corrección para algunas asignaturas empleando múltiplos de 0,1 en lugar de 0,25.

¿Cómo será la PAU en 2026?

Como el año pasado, habrá un solo modelo de examen por materia, por lo que la optatividad estará dentro de cada uno de los exámenes. La CRUE resalta que los profesores de universidad y de bachillerato han elaborado este texto que "culmina" el acuerdo de mínimos cerrado en septiembre de 2024 en Bilbao y que tenía por objeto garantizar una mayor equidad en las pruebas de acceso a la universidad, respetando las particularidades de cada comunidad autónoma.

En Historia de España se establece una competencialidad mínima del 50%; en Historia del Arte las preguntas prácticas deben representar entre el 80% y el 100% del examen y en Lengua Castellana y Literatura II al menos el 70%. En Geografía o Matemáticas Aplicadas la competencialidad no podrá ser inferior al 50%.

En cuanto a la optatividad, se fija el mismo grado para las diferentes asignaturas en todo el territorio. Para Matemáticas II se proponen dos preguntas a elegir entre bloques; para Matemáticas Aplicadas la optatividad debe ser al menos del 40%, y para Geografía, de un máximo del 50%. Latín II tendrá entre el 60 y el 70% de preguntas prácticas y una opcionalidad de entre el 15% y el 20%.

Nuevas normas para las faltas de ortografía

En Matemáticas II, Matemáticas aplicadas, Dibujo artístico, Dibujo Técnico II o en Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, no se penalizarán las faltas de ortografía. En Física, la evaluación de la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos así como su presentación, no podrá ser inferior a un 10% de la calificación de la correspondiente pregunta o tarea.

La penalización por faltas ortográficas en Historia de España, Geografía, Latín, Música, Diseño, Biología, Tecnología e Ingeniería o en Historia del Arte nunca podrá ser superior a 1 punto. En algunas materias no se contabilizarán las dos primeras faltas y en Griego se empezará a penalizar a partir de la segunda con 0,1 puntos. Muy diferente será en Lengua y Literatura II y en los exámenes de lenguas cooficiales, donde el máximo de penalización será de 2 puntos.