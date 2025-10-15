La brigada que ha salvado 10 tejidos nazaríes únicos en el mundo: "Los colores han vuelto a resurgir"

Eran igual de valiosos que el oro. Hasta el punto, ojo, de utilizarlos para hacer negocios. En la Edad Media, los tejidos de alta calidad causaron sensación entre la élite por la calidad de los tintes y el coste de los materiales. Un lujo que, entre los siglos XII y XV, adquirió especial relevancia en Al Ándalus: su producción textil rápidamente ganó adeptos y, poco a poco, por su carácter exótico, empezó a extenderse por Europa. El Museo Arqueológico Nacional ha restaurado 10 tejidos y un zapato de gran rareza que subrayan su importancia.

Este legado, datado desde el periodo almohade hasta el narazí, único en los museos patrios, podrá visitarse hasta el 14 de diciembre en la Vitrina Cero. Será la única oportunidad, ya que la fragilidad de los materiales impide exhibirlo durante más tiempo. “La exposición ha sido posible gracias a un proceso minucioso de restauración. Los colores han vuelto a resurgir”, ha explicado Isabel Izquierdo, directora del Museo Arqueológico Nacional.

Fragmento de tejido con bandas e inscripciones. / CEDIDA

Una de las piezas restauradas es el zapato de Inés Téllez de Girón y Guevara, esposa del infante don Felipe, hermano de Alfonso X El Sabio. Se trata de un calzado de cuero exquisitamente decorado, que supone un buen ejemplo de producción de esta piel. Debido a su antigüedad, presentaba pérdidas y deformaciones que se han afrontado de inmediato. Durante seis meses, se ha llevado a cabo la limpieza, corrección y costura para devolverse su esplendor original. Asimismo, se han realizado soportes individualizados para su adecuada conservación.

Un proceso que se ha repetido con las 10 prendas rescatadas: fragmentos de finas sedas entretejidas con hilos entorchados con oro y teñidas con tintes ricos. Entre los restos se encuentra un tejido del sepulcro del obispo Pere d’Urtx, localizado en la catedral de la Seu de Urgell (Lleida), que pone de manifiesto el uso de tejidos andalusíes en el ámbito religioso. Además, muestra un cambio textil impulsado por los almohades, que impulsaron los motivos vegetales y geométricos en sus telas.

Tejido nazarí con la inscripción 'Gloria a nuestro Señor el Sultán'. / CEDIDA

Resultan de especial interés tres fragmentos que atestiguan el desarrollo textil de la Granada nazarí (1232-1492). Entre ellos, un retal en seda con cenefa de felinos y gacelas que aparece fechado en el siglo XV. “No solamente están dotados de extraordinaria belleza, también permiten conocer nuestra historia y los materiales que se empleaban en aquella época”, ha sostenido Jaime Alfonsín, presidente de la Fundación Iberdrola, responsable del proceso de restauración. Junto a la Asociación de Amigos del Museo Antropológico Nacional.

Modelos 3D

El trabajo liderado por Mercedes Amézaga, restauradora, y Beatriz Campderá, conservadora, ha consistido en la hidratación mediante vapor de agua y una limpieza realizada por microaspiración, así como la consolidación mediante bordado. El proyecto aporta nuevos datos obtenidos a través de las analíticas que han permitido identificar los elementos y encuadrarlos en su entorno geográfico, histórico y cultural, abriendo una nueva ventana al pasado.

Zapato izquierdo de doña Inés Téllez de Girón y Guevara. / CEDIDA

A ello se ha unido la elaboración de modelos digitales en 3D y la reproducción física en relieve de tres de los fragmentos, facilitando así su mayor accesibilidad y divulgación a todos los públicos. Estos tejidos llegaban como regalos diplómaticos y botines de guerra, principalmente. Muchos terminaron siendo tesoros eclesiásticos, como la casulla de San Valero en la catedral de San Vicente de la Roda de Isábena (Huesca). Fue tal su renombre que, hoy, cómo no, siguen despertando la fascinación de entonces.