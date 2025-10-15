Ayuso viaja a Texas en busca de inversiones tecnológicas y para asistir al Gran Premio de EEUU de Fórmula 1

Quinto viaje institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a EEUU y segundo en lo que va de año. Tras su visita a Miami y Nueva York del pasado verano, la dirigente madrileña viajará durante cinco días a Austin, capital del estado de Texas. Allí, además de visitar las sedes de varias empresas tecnológicas, acudirá a la celebración del Gran Premio de EEUU del Mundial de Fórmula 1 de este año, este domingo 19 de octubre.

Ayuso iniciará el viaje este jueves. Según trasladan desde la presidencia madrileña, su agenda será eminentemente económica, centrada en la visita a compañías del sector tecnológico, entre las que se mencionan Cisco Systems, Amazon y Cloudera. La presidenta regional mantendrá en el transcurso de su estancia un encuentro con directivos con el objetivo de atraer inversiones a la región. En su plan de viaje hay también una reunión institucional con representantes de la The Texas University, considerada desde Sol "uno de los principales centros públicos de educación superior del país y entre las mejores universidades mundiales".

En los cinco días de la visita, Ayuso también tendrá ocasión de departir con Kirk Watson, el alcalde demócrata de Austin. Además, asistirá el domingo en el Circuito de las Américas al Gran Premio de Estados Unidos del Mundial de Fórmula 1 que se disputará este fin de semana. Se busca conocer detalles sobre la organizacion para aplicarlos en la llegada de la Fórmula 1 a Madrid en 2026. Desde la administración regional se viene impulsando la promoción del próximo Gran Premio de España, en septiembre de 2026, como uno de los emblemas de la internacionalización de la marca Madrid, un éxito que se trata de capitalizar.

El Gobierno regional justifica el viaje en la importancia de EEUU como fuente de capital atraído a la Comunidad de Madrid. El país es el segundo en inversiones en la región, con 3.375 millones de euros en 2024, más de la mitad del conjunto de España. Desde 2019, cuando Ayuso accedió a la presidencia, la inversión norteamericana ha crecido en cerca de 850 millones de euros, apuntan en Sol.

Se trata de la quinta visita de Ayuso a EEUU como presidenta madrileña, la tercera en esta legislatura y la segunda en este 2025. El pasado junio, la presidenta madrileña estuvo en Miami y Nueva York, un viaje en el que trató de promocionar el sistema universitario madrileño y presentó una campaña publicitaria para la captación de inversiones. Previamente, en octubre de 2023, ya había estado en Nueva York, donde incidió en la baja fiscalidad de la región y la seguridad jurídica pese a los "intentos de ciertas minorías por deteriorar la vida política española". Con anterioridad, en septiembre de 2021, ya se había desplazado a Nueva York y Washington. Y en junio de 2022 visitó también Miami.