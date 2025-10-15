La Atención al Ciudadano de Madrid ha respondido 2,7 millones de consultas de ciudadanos en lo que va de año

La Comunidad de Madrid ha atendido en lo que va de año 2.691.853 consultas en los diferentes servicios de Atención al Ciudadano que facilitan información sobre ayudas, recursos y trámites del Ejecutivo autonómico.

Así lo indica el Ejecutivo autonómico en una nota donde indica que el Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una prórroga del contrato del 012, con una inversión cercana a los 8 millones de euros para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026.

Del total de solicitudes registradas este año, 1.965.190 se realizaron por vía telefónica, 281.888 a través de medios digitales y 444.775 de manera presencial. Además, los canales de WhatsApp, chat, correo electrónico y videollamada han experimentado un crecimiento del 38 % respecto al ejercicio anterior, con 95.969, 35.066, 150.581 y 272 interacciones, respectivamente.

Todos los servicios de la Comunidad

Recuerda la Comunidad que el 012 centraliza su información administrativa "para gestionar trámites, solicitar cita previa, registrar documentación, resolver incidencias electrónicas o canalizar sugerencias, quejas y agradecimientos".

Entre sus modalidades especializadas destacan el 012 Mujer, que desde su creación en 2006 ha atendido más de 105.000 llamadas de mujeres víctimas de violencia; el 012 A tu Lado, que desde 2022 ha respondido 38.033 consultas de personas en situación de soledad, y el 012 Apoyo a la Maternidad, que ha gestionado 49.075 peticiones desde 2023.

Otro de los recursos específicos es el 012 Contra las Drogas, activo desde noviembre de 2024 las, que ha dado servicio a 401 personas. Todos estos recursos funcionan las 24 horas, los 365 días del año.