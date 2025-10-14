El secreto de la pequeña biblioteca en las afueras de Madrid que más libros infantiles presta: "La demanda es bestial"

No paran de entrar niños y niñas a la biblioteca de Sanchinarro. Lo hacen acompañados de los últimos libros que han devorado. Tienen una misión: devolverlos y, en cuestión de minutos, tras consultar el catálogo, arrancar su próxima aventura. Vienen a menudo, en parte, claro, avivados por sus familias. No es grande, así que se la conocen al milímetro. Se saludan, corretean. En la María Lejárraga se reúnen habitualmente para recomendarse títulos y, por qué no, como buenos vecinos, compartir la vida. Es tal su popularidad que, desde que abrió sus puertas en 2017, poco a poco, se ha convertido en un punto de encuentro cultural en Madrid. Está a 20 kilómetros de la Puerta del Sol y, aunque hay otras 32 bibliotecas gestionadas por el Ayuntamiento en la capital, más céntricas y con colecciones mayores, ninguna presta tantos libros infantiles como ésta: 86.893 ejemplares en 2024. Una cifra que dobla la de Eugenio Trías, en Retiro, la más concurrida con 392.441 visitas. “No es casualidad”, dice Miguel Ángel Ortega, su director. Su historia es particular.

Su apertura fue una demanda histórica de Sanchinarro, un área residencial del barrio de Valdefuentes que empezó a construirse en los 2000. Entre la iglesia de San Pedro Mártir, el IES Manuel Fraga y el Hospital La Moraleja, se levantó el centro cultural que la acoge: inaugurada en 2017, ha desarrollado una programación con el foco puesto en los más pequeños. “La relación con el vecindario es fabulosa. Esta es una zona donde no hay tanta oferta artística y, al final, valoran cada iniciativa. Hay clases de pintura, música, yoga, inglés… Está pensado por y para el barrio”, explica Ortega, que asumió la dirección hace cuatro años.

La biblioteca María Lejárraga realizó 86.893 préstamos infantiles en 2024. / ALBA VIGARAY

Está rodeada de parques y jardines, en una avenida salpicada de mercados, farmacias y cafeterías. A este lado de Madrid, el ritmo lo marcan las familias. Hasta aquí se han desplazado en busca de una calidad de vida que no encontraban dentro de la M-30. “Damos servicio a las 40.000 personas que conforman el barrio, pero también a las 30.000 de Las Tablas y las 34.000 de Valdebebas que no tienen acceso aún a una biblioteca. Es una locura para lo pequeñita que es. Sólo tenemos 600 metros cuadrados y, en ocasiones, obviamente, se nos quedan cortos. Además, hay un detalle que nos diferencia: abrimos de lunes a domingo. Por lo que, a diferencia de otras, que cierran durante los fines de semana, atraemos a curiosos de distritos que sí las tienen. El plan ideal cuando tienes hijos”. Sin duda, su público estrella: frente a los 86.893 obras infantiles se prestaron 29.025 adultas. El triple. Un dato que refleja el interés creciente de este sector de la población por la lectura: según el Consistorio, en total sacaron 730.402 libros en 2024. Un 121% más.

Sanchinarro es un área residencial del barrio de Valdefuentes, que empezó a construirse en los 2000. / ALBA VIGARAY

“En ocasiones, nos preguntan por qué nuestro fondo es tan pequeño. Y no es así: ven pocos ejemplares porque la mayoría está en casa de los socios. La demanda es bestial”, sostiene Ortega. En sus estanterías hay tebeos, novelas, periódicos y revistas, en otros formatos, que se distribuyen por distintas salas. Hay quien también utiliza las instalaciones para estudiar e investigar, así que no es extraño verla a rebosar en época de exámenes. Los colegios son sus principales aliados: “Trabajamos con muchos. Del Adolfo Suárez, por ejemplo, viene Infantil y Primaria al completo. Enseñamos a sus alumnos el funcionamiento de la biblioteca a través de distintos juegos. Tal vez, en el futuro, quién sabe, se conviertan en posibles lectores”.

Los títulos más populares

Tras la María Lejárraga, las bibliotecas que mayor número de préstamos infantiles realizan en Madrid son: la Eugenio Trías (45.896), la Manuel Vázquez Montalbán (33.865), la San Fermín (31.868) y la Francisco Ibáñez (31.752). En el caso de adultos, la clasificación la coronan la Eugenio Trías (63.501) y la Iván de Vargas (39.372). La María Lejárraga ocupa la tercera posición: “Los padres van a tiro hecho, rebuscando entre autores conocidos. Hace poco pusimos en marcha un club de lectura que se llenó rápidamente. Tal fue el éxito que tenemos lista de espera. Asimismo, tenemos un taller de escritura creativa por la mañanas con todas las plazas ocupadas. Pensábamos que no funcionaría del todo por el horario, pero tampoco hay plazas disponibles. La verdad es que la respuesta está siendo alucinante”. Lo que, en consecuencia, por efecto reflejo, ha catapultado la curiosidad de sus hijos. Los títulos que más demandan son Policán y Futbolísimos: “Están reservadísimos. Sólo se pueden hacer 12 como máximo y la mayoría ya no están disponibles”.

Interior de la biblioteca María Lejárraga, abierta de lunes a domingo. / ALBA VIGARAY

¿Eso quiere decir que las nuevas generaciones, pese al impacto de las pantallas, en contra de la opinión generalizada, tienen gran interés por la lectura? Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España en 2024, el 82,5% de los niños de seis a nueve años lee en su tiempo libre. Una tendencia al alza que Ortega confirma: “Al principio, me sorprendió. Pero cada vez veo a más jóvenes con un libro en la mano. Se nota el valor que les dan cuando vienen de visita. Son muy activos culturalmente”. Un matiz determinante. Pues, quizá, en otro distrito de Madrid, no sea así. De lo contrario, estaría junto a la María Lejárraga en lo más alto. Aunque, aquí, escondida, confluyen otros muchos factores.