SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Confinado un incendio en una parcela de reciclaje de madera y restos de poda en San Fernando de Henares
Se han quemado cerca de 400 metros cuadrados de material, pero no hay heridos
EP
Nueve dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid han confinado un incendio declarado en una parcela dedicada al reciclaje de madera y restos de poda ubicado en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.
Tras recibir un aviso por el fuego, los bomberos se han desplazado hasta esta parcela ubicada junto a la M-203, en el punto kilométrico 14,500. A su llegada han encontrado una gran carga de fuego, pero rápidamente han confinado el incendio y han evitado su propagación.
Se han quemado cerca de 400 metros cuadrados de material y aún queda mucho trabajo para remover y refrescar la zona, según ha detallado 112 Comunidad de Madrid. No hay que lamentar heridos, aunque Summa 112 se encuentra en el lugar a modo preventivo. También colabora la Policía Local y la Policía Nacional.
