BIEN DE INTERÉS CULTURAL
Restaurados los dos molinos históricos traídos desde EEUU que dan nombre a la Quinta de los Molinos
En su origen se utilizaron para extraer agua de los pozos, lo que en aquella época fue "una cuestión muy novedosa" pero "más romántica que efectiva"
Europa Press
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha inaugurado este martes la restauración de los dos pozos y molinos de viento que dan nombre a la Quinta de los Molinos, en el distrito de San Blas-Canillejas y recientemente declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad de Madrid.
Carabante ha visitado la finca junto al concejal de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y familiares del fundador del parque, César Cort, para "poner en servicio y en valor" la restauración que se ha hecho de dos pozos "muy emblemáticos y singulares" traídos desde Estados Unidos.
El concejal ha recordado que ambos molinos fueron traídos en concreto desde Chicago, y que en su origen se utilizaron para extraer agua de los pozos, lo que en la época fue "una cuestión muy novedosa" aunque, tal y como ha relatado el nieto de Cort, César Cort Lantero, "más romántica que efectiva".
Carabante ha destacado que la Quinta de los Molinos es "una infraestructura verde absolutamente emblemática para la ciudad de Madrid" que cuenta con casi 20 hectáreas de una gran variedad arbórea y un enorme valor ecológico e histórico.
El delegado ha aprovechado la ocasión para avanzar que el Ayuntamiento conmemorará en 2026 el centenario del parque con una exposición dedicada a su historia, en colaboración con la familia Cort, y en la que se expondrá "material, fotografías y documentos que reconozcan el carácter histórico y cultural de la Quinta de los Molinos".
Además, ha recordado que el Ayuntamiento instó a la Comunidad de Madrid a declarar la finca como Bien de Interés Cultural, algo que finalmente se materializó el pasado septiembre. Desde entonces, está disponible para los madrileños, abierta de 6.30 a 22.00 horas "para el uso y disfrute de todos", ha subrayado.
En cuanto a la conservación, Carabante ha señalado que el Ayuntamiento ha trabajado en mantener y rehabilitar espacios como la Quinta de los Molinos, donde "se ha mejorado el arbolado y la estética en torno a los molinos" con una serie de actuaciones enmarcadas dentro del contrato de parques históricos, dotado con un presupuesto de 120 millones de euros anuales, un 40 por ciento más respecto a 2019.
Finalmente, el edil ha recordado que la finca es propiedad del Ayuntamiento desde 1982, tras su cesión por parte de la familia Cort, y ha explicado que la restauración "responde a una demanda de los visitantes", que pedían recuperar unas piezas históricas que estaban deterioradas y oxidadas.
