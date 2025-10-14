Regresa la estabilidad a la Comunidad de Madrid: pronóstico de la AEMET para este martes

Este lunes dio comienzo una nueva semana, que arrancó con tiempo adverso en la Comunidad de Madrid. Las precipitaciones respetaron la celebración de la trigésimo octava edición del Día de la Hispanidad en la capital, pero en el arranque de semana la nubosidad y ligeros chubascos coparon gran parte del cielo de la región. La nubosidad volverá a ser protagonista durante las primeras horas de la jornada del martes. Se esperan nubes de gran densidad en varias zonas de la región, como ya sucediera durante la tarde-noche del lunes, para después recibir al sol en las horas centrales. Es por ello que los madrileños aún no tienen por qué abandonar la manga corta.

Al contrario que en otros puntos de España, como en la costa levantina, donde la dana Alice deja sus últimos coletazos, Madrid vuelve a sentir una ligera subida de las temperaturas. Este martes, los termómetros alcanzarán los veinticinco grados y no bajarán de los doce grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Para las jornadas del miércoles y del jueves se espera continuidad en estos valores. Será ya con la llegada del fin de semana donde se experimentará un pequeño 'bache' y el cielo volverá a tener un aspecto nublado.

No se descarta algún chubasco en la Sierra

Lo cierto es que, pese a que a medida que avancen las horas desaparecerán esas nubes, los más madrugadores habrán podido visualizar algunos restos. También acompañadas de brumas y alguna niebla dispersa. Será en la Sierra donde, en las horas centrales del día, podrían volver a aparecer nubes de evolución y no se descarta la presencia de algunas precipitaciones, pero siempre en forma débil y dispersa. Esta zona de montaña también puede sufrir la llegada de un viento flojo variable.

Las temperaturas mínimas continúan a la baja, menos acusado en la Sierra, mientras que las máximas siguen en ascenso o al menos se mantienen. La llegada del frío sigue resistiéndose y los madrileños podrán disfrutar de un ambiente agradable por, al menos, una semana más.