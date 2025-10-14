El pueblo perfecto para visitar en Halloween está en Madrid: un escenario de película a menos de una hora de la capital

Entramos en la segunda quincena de octubre y eso significa que se acerca uno de los momentos más esperados del mes. Si bien muchos esperan la llegada de noviembre para estar un paso más cerca de la Navidad, otro grupo de la población solo tiene en la mente una fiesta ahora mismo: Halloween.

Aunque en España no se celebre este evento con tanta efusividad como en Estados Unidos, hay un pueblo que han convertido Halloween en toda una experiencia colectiva más allá de decorar las fachadas de las casas y repartir caramelos a los niños.

Si quieres disfrutar de un plan inolvidable muy cerca del centro de Madrid, no te pierdas la programación de Paracuellos de Jarama para la festividad, donde las calles se transforman, los vecinos se disfrazan y el miedo se convierte en la emoción que todos comparten durante unos días.

¿Cuál es el mejor pueblo de Madrid para visitar en Halloween?

Cuando llega Halloween, Paracuellos del Jarama se transforma gracias al Mapa del Terror, una iniciativa del Ayuntamiento de este pueblo que lo convierte en un auténtico recorrido de pesadilla. En él, se marcan los puntos donde los vecinos han decidido participar con sus pasajes del terror, fachadas decoradas o comercios ambientados.

Lo mejor de todo es que este hecho ya se ha convertido en una tradición que el Ayuntamiento ha conseguido consolidar año tras año, hasta el punto de que los vecinos esperan con entusiasmo este momento del calendario.

El consistorio anima a todos a participar. Hay quien fabrica sus propios decorados con materiales reciclados, ensaya los papeles de los monstruos que saldrán de detrás de una puerta o convierte su garaje en un improvisado túnel del horror. La participación es tal que resulta difícil encontrar una calle que no tenga algo decorado.

Estos son los premios que puedes ganar

Pero detrás de tanta creatividad también hay un concurso muy serio. Durante los días previos a Halloween, del 28 al 30 de octubre, un jurado formado por miembros de la corporación municipal visita los comercios inscritos y evalúa cada detalle para elegir quién se llevará uno de los premios.

En el caso de los pasajes particulares, se valora el número de actores implicados, la originalidad del decorado, la creatividad en la temática y el uso de efectos especiales. Para las fachadas y los comercios, se tiene en cuenta la fabricación artesanal de los elementos y el uso de luces y sonidos, animando a que se trate de innovar y construir antes que comprar.

El Ayuntamiento premia el mejor pasaje del terror con un diploma y obsequio valorado en 300 euros. La mejor decoración particular recibe 180 euros y el comercio más espeluznante, 100. Ahora, más allá de los premios, lo que de verdad distingue a Paracuellos es la implicación de su gente. Es un evento organizado por y para los visitantes, en los que cada uno aporta su grano de arena para convertir el municipio en un auténtico escenario de película.