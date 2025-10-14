¿Fan de 'Operación triunfo'? Este es el lugar de Gran Vía en el que puedes cruzar su mítica pasarela

El Espacio Movistar, ubicado en el Edificio Telefónica de la Gran Vía (número 28), acoge hasta el 26 de octubre una propuesta centrada en el universo de Operación Triunfo 2025, dirigida especialmente a los seguidores del popular talent musical. La actividad, de entrada libre, se desarrolla de lunes a sábado en horario de 10:00 a 21:00 horas, y los domingos de 12:00 a 20:00 horas.

La iniciativa permite al público recorrer una recreación de los espacios más representativos de la Academia del programa, participar en actividades interactivas y asistir a contenidos vinculados a la actual edición del concurso, que se emite a través de Prime Video y está disponible también en Movistar Plus+.

El espacio se inauguró con una Watch Party de la Gala 0 el pasado 15 de septiembre, que reunió a un gran número de seguidores. Desde entonces, se han incorporado nuevos elementos, como una instalación inmersiva que simula el escenario del programa, permitiendo a los visitantes experimentar cómo sería participar en una gala en directo, con iluminación, sonido ambiente y elementos escenográficos similares a los del plató.

Asimismo, está prevista una intervención musical desde los escaparates del edificio, protagonizada por Pablo Lluch, profesor de la actual edición. La actuación, programada para los próximos días, busca acercar la experiencia del programa a los viandantes de la Gran Vía mediante una actuación en vivo visible desde la calle.

Concursos y premios sobre 'OT' para los asistentes

Como parte de la experiencia, los visitantes encontrarán tótems interactivos, juegos para poner a prueba sus conocimientos sobre el programa y la posibilidad de ganar premios exclusivos. También habrá un espacio TikTok Corner, donde podrán grabar mensajes dirigidos a los concursantes y disfrutar de contenido especial.

Además, se ha instalado un Photo Booth tematizado, que permitirá a los asistentes posar como si formaran parte del elenco oficial del programa.