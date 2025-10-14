Madrid pretende llevar cajeros automáticos a todos los municipios de la región a lo largo de 2026

Hasta 63 localidades de la Comunidad de Madrid, 61 municipios y las dos entidades locales menores de Belvis de Jarama y el Real Cortijo de San Isidro, carecen de oficina bancaria o cajero automático. En total suman en torno a 90.000 habitantes, la mayoría en la Sierra Norte. Dos oficinas móviles de servicios bancarios vienen a cubrir sus necesidades, pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de su programa Pueblos Con Vida, pretende que haya al menos un cajero físico en los 179 municipios de la región. Lo anticipó Isabel Díaz Ayuso en el Debate del Estado de la Región y acaba de ampliar los detalles su consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

La pretensión es empezar a instalarlos en marzo de 2026 e ir completando su extensión a lo largo de 2026. De concretarse la actuación, la Comunidad de Madrid será la primera región española en la que todos los municipios dispongan de, al menos, un cajero automático.

Todos los ayuntamientos concernidos se han adherido al convenio con el Gobierno regional para implementar la medida y han confirmado la cesión de un espacio para la instalación de los cajeros. Ahora la Comunidad licitará el contrato para la instalación de los dispositivos y garantizar la prestación del servicio durante cinco años. Se contempla para ello una cantidad total de 70.000 euros, a razón de 14.000 euros por año para los más de 60 cajeros, una cantidad que desde la Comunidad se entiende suficiente toda vez que el espacio ya está disponible.

Los cajeros prestarán servicios a clientes de cualquier entidad bancaria, serán lo que fuentes del Gobierno regional denominan de modo informal "de marca blanca", y no cobrarán comisiones, un aspecto que para el Gobierno regional resultaba importante, pues se admite que para determinado perfil de usuario, particularmente en las zonas en que se van a instalar, el cobro de comisiones puede ser un elemento desincentivador. En los cajeros, los usuarios podrán retirar o ingresar efectivo, consultar su saldo, comprobar los últimos movimientos de su cuenta bancaria, pagar recibos o tributos o recargar las tarjetas de transporte.

"Hemos buscado muchas formas de poder hacerlo, incluso que fuera la iniciativa privada la que lo desarrollara, pero aquí se producía un claro fallo de mercado", ha reconocido García Martín. "Cuando hay un fallo de mercado es cuando se justifica que la administración pueda intervenir y es lo que hacemos, con el propio mercado, porque serán ellos los que los instalen". En cuanto al rtimo al que se desplegarán, desde la Consejería de Administración Local se confía en que sea rápido, aunque dependerá de la agilidad de cada ayuntamiento para adecuar el espacio y de la capacidad de la empresa adjudicataria.

Plan de Carreteras Rurales

No es la única medida destinada a municipios de menos de 20.000 habitantes que se pondrán en marcha en los próximos meses. La Comunidad de Madrid movilizará alrededor de 50 millones con cargo al Programa de Inversión Regional (PIR) para la ejecución de su primer Plan de Carreteras Rurales.

En una primera fase se procederá a la mejora de travesías en hasta 18 municipios como Moralzarzal, Mangirón, Villamanta, Collado Mediano o Colmenarejo. Para la reforma de estos tramos de carretera que discurren por el casco de los municipios se prevén hasta 8,7 millones de euros. La segunda fase comprende 10 actuaciones por valor de 3,3 millones de euros de mejora de accesibilidad peatonal y otros 5,5 millones de euros de renovación de firme y asfaltado de estas carreteras locales. Finalmente, una tercera fase contempla 13,7 millones de euros para la construcción de glorietas y otras intervenciones en hasta seis intersecciones. A todo ello se sumarán 20 millones de euros para la mejora y extensión de la red de carriles bici.

Asimismo, se extenderá el plan para ayudar a los ayuntamientos en el mantenimiento de colegios, actualmente limitado a municipios de menos de 20.000 habitantes, a municipios de hasta 50.000 habitantes, lo que supone incorporar a 11 localidades más: Algete, Paracuellos de Jarama, Arroyomolinos, Navalcarnero, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Torrelodones, Galapagar, Villanueva del Pardillo, Villaviciosa de Odón y Ciempozuelos.

En total, podrán optar a este programa, dotado con 15 millones de euros, 209 centros escolares (152 en municipios de menos de 20.000 habitantes y 57 en municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes). Los límites que se establecen son tres actuaciones máximas por colegio, con un coste máximo total de 100.000 euros y un tope de 400.000 euros por municipio.

Atención al ciudadano

También se extenderá a los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes la llegada de alguna de las cuatro Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano, que actualmente viajan una vez a la semana a los municipios de más de 500 habitantes y una vez por quincena a los de menor tamaño. Por su parte, la Oficina Central de Atención al Ciudadano se trasladará de su actual ubicación en la Carrera de San Jerónimo a un edificio en la calle Carretas, pegado a la Real Casa de Correos y muy cercano a la Puerta del Sol.

La nueva ubicación, operativa en el último trimestre de 2026, llevará aparejada una ampliación en el número de puestos y una modernización de imagen. Además, se creará entonces la figura del facilitador de la Administración, a la manera de la ya existente del facilitador judicial, para ayudar y orientar en las gestiones a personas vulnerables, especialmente de avanzada edad o con discapacidad. Desde su creación, en mayo de 2024, 150 funcionarios de la Comunidad de Madrid han sido acreditados como facilitadores judiciales. Hasta la fecha han prestado ayuda en sus relacinoes con la justicia a más de 130 personas con discapacidad.