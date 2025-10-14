Iberia comenzará a volar a Monterrey desde el aeropuerto de Barajas en junio de 2026

Iberia ha anunciado la inauguración de un nuevo vuelo entre Madrid y Monterrey (México) para el próximo 2 de junio de 2026, con el que la aerolínea refuerza su apuesta por el país americano ofreciendo hasta 800.000 asientos durante el próximo año.

La ruta arrancará con tres frecuencias semanales, los martes, viernes y sábados. En cuanto al horario previsto para los vuelos, la salida de Madrid será a las 12.55, con llegada a Monterrey a las 17.25 del mismo día. De igual forma, el regreso, la salida desde la ciudad mexicana, será a las 18.50 horas, con llegada a las 13.20 horas del día siguiente.

Esta ruta se operará con un avión Airbus A330-200 con una capacidad para 288 pasajeros que se distribuyen en las cabinas business y turista.

La directora Comercial, de Clientes, Red y Alianzas de Iberia, María Jesús López Solás, ha señalado que México es un mercado "importante, estratégico y querido" y que ahora alcanzar la cifra más alta de asientos ofertados.

Así, sumando a los tres vuelos diarios que Iberia opera en la actualidad a Ciudad de México, la aerolínea superará durante el próximo 2026 los 800.000 asientos conectando México con Europa, convirtiéndose en el mercado más grande de América Latina para Iberia.

En concreto, a los más de 770.000 asientos que conectarán Ciudad de México con Madrid a través de los tres vuelos diarios que Iberia tiene actualmente a bordo del A350 en el año, la ruta con Monterrey agregará alrededor de 40.000 asientos adicionales en la temporada de verano europeo desde junio hasta octubre.

Esta ruta se mantendrá más allá del verano y seguirá operando en la temporada de invierno, cuya programación se anunciará próximamente.