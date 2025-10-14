AEROLÍNEAS
Iberia comenzará a volar a Monterrey desde el aeropuerto de Barajas en junio de 2026
La aerolínea ofrecerá hasta 800.000 asientos entre México y Madrid durante el próximo año
Europa Press
Iberia ha anunciado la inauguración de un nuevo vuelo entre Madrid y Monterrey (México) para el próximo 2 de junio de 2026, con el que la aerolínea refuerza su apuesta por el país americano ofreciendo hasta 800.000 asientos durante el próximo año.
La ruta arrancará con tres frecuencias semanales, los martes, viernes y sábados. En cuanto al horario previsto para los vuelos, la salida de Madrid será a las 12.55, con llegada a Monterrey a las 17.25 del mismo día. De igual forma, el regreso, la salida desde la ciudad mexicana, será a las 18.50 horas, con llegada a las 13.20 horas del día siguiente.
Esta ruta se operará con un avión Airbus A330-200 con una capacidad para 288 pasajeros que se distribuyen en las cabinas business y turista.
La directora Comercial, de Clientes, Red y Alianzas de Iberia, María Jesús López Solás, ha señalado que México es un mercado "importante, estratégico y querido" y que ahora alcanzar la cifra más alta de asientos ofertados.
Así, sumando a los tres vuelos diarios que Iberia opera en la actualidad a Ciudad de México, la aerolínea superará durante el próximo 2026 los 800.000 asientos conectando México con Europa, convirtiéndose en el mercado más grande de América Latina para Iberia.
En concreto, a los más de 770.000 asientos que conectarán Ciudad de México con Madrid a través de los tres vuelos diarios que Iberia tiene actualmente a bordo del A350 en el año, la ruta con Monterrey agregará alrededor de 40.000 asientos adicionales en la temporada de verano europeo desde junio hasta octubre.
Esta ruta se mantendrá más allá del verano y seguirá operando en la temporada de invierno, cuya programación se anunciará próximamente.
- La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
- Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
- Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: 'Me enseñó mi padre
- El rincón a menos de dos horas de Madrid ideal para visitar este 12 de octubre: elegido como uno de los pueblos más bonitos de España
- ¿Sabes cuántos cafés costaba un piso en la Colonia del Pico de Pañuelo (Arganzuela), y cuántos costaría hoy?
- ¿Es verdad que hay empujadores en el Metro de Madrid como en el de Japón por el cierre de la línea 6?
- Adiós a un torero histórico: Madrid saca por la puerta grande a Morante en su última tarde
- El ginecólogo de 86 años que ha ayudado a parir a toda su familia: 'Ya no puedo estar mucho rato de pie, saco al niño y me voy