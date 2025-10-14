Granada toma el testigo de los Premios Nacionales de Gastronomía tras medio siglo en Madrid.

Por primera vez en 50 años, los Premios Nacionales de Gastronomía se celebrarán fuera de Madrid. La Real Academia de Gastronomía ha decidido emprender una nueva etapa en la historia de estos reconocimientos trasladando su sede de entrega a Granada, ciudad elegida como punto de partida de un formato itinerante que recorrerá distintas regiones de España, así lo ha avanzado a este medio Luis Suárez, presidente de la Real Academia de Gastronomía, durante la presentación celebrada en la plaza madrileña de Colón, ya que este cambio responde a un objetivo claro, "dar a conocer los productos, el paisaje y el territorio excepcional que tenemos en todo el país". Este giro marca el inicio de una nueva era para unos galardones que buscan, además de premiar la excelencia, reforzar el vínculo entre gastronomía, cultura y territorio.

Luis Suárez, presidente de la Real Academia de Gastronomía. / EPE

Los Premios Nacionales de Gastronomía son los galardones más relevantes del sector por su consolidada trayectoria. Reconocen, desde hace más de cinco décadas, la excelencia, la creatividad y el compromiso de los profesionales que construyen el prestigio de la gastronomía española. Su fallo corre a cargo de jurados independientes y públicos, que cambian cada año y están formados por miembros de la Real Academia de Gastronomía, expertos en cada categoría y premiados de ediciones anteriores.

Granada, primera parada

La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 20 de octubre en el Palacio de Congresos de Granada, ciudad que ha sido seleccionada por su valor simbólico y su compromiso con la cultura. "No hay una ciudad en el mundo probablemente que sea capaz de unir historia, cultura, arte y hospitalidad como lo hace Granada", ha apuntado Suárez, destacando la sintonía con el objetivo de la Real Academia: "Para nosotros la gastronomía es cultura, y Granada representa ese componente como ninguna otra".

(I-D) Antonio Díaz Sánchez, diputado delegado del Área de fondos europeos de la Diputación de Granada; Luis Suárez, presidente de la Real Academía de Gastronomía; alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo y José Carlos Álvarez, director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. / Cedida

La alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, ha celebrado la elección: "Nos llena de satisfacción y de estímulo en nuestro propósito de seguir dando pasos en representación cultural". El traslado de los premios coincide con la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, reforzando su papel como escenario de referencia gastronómica y artística.

Un programa renovado

La edición número 51 contará con un formato ampliado de dos días, que combinará ceremonia y reflexión. El domingo 19 se celebrará una recepción oficial en el Carmen de los Mártires, mientras que el lunes tendrán lugar mesas redondas con cocineros, sumilleres y expertos para debatir sobre los retos del sector antes de la gala de entrega. La Real Academia ha querido subrayar la dimensión nacional e integradora de la cita, que contará con la presidencia de honor del Rey Felipe VI. Aunque no podrá asistir personalmente, su apoyo ha sido recibido como un gesto de reconocimiento al papel de la gastronomía "como motor cultural, económico y social", en palabras de Suárez.

El jurado ha reconocido este año a figuras destacadas del panorama gastronómico:

Paco Morales, Mejor Jefe de Cocina.

Audrey Doré, Mejor Sumiller.

David de Jorge, Comunicación Gastronómica.

Francisco López Canís, Premio Toda una Vida.

María Ángeles Pérez Samper, Investigación e Innovación.

Equipo de sala del restaurante Horcher, Dirección de Sala.

Andalucía y la gastronomía como identidad

El acto ha contado también con la intervención de José Carlos Álvarez, director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, quien ha expresado el orgullo de la comunidad por acoger la primera edición fuera de Madrid. "Granada simboliza la riqueza y la diversidad de nuestra tierra, donde la historia, la cultura y el sabor conviven", ha afirmado.

Álvarez ha querido recordar el origen de la gastronomía en el territorio: "La gastronomía no empieza en los fogones, nace en el campo, en el mar y en los obradores". Además, ha destacado la diversidad de productos andaluces como aceites, vinos, panes, mieles o jamones como base de una dieta mediterránea que es "un modelo de salud, sostenibilidad y cultura". Durante la presentación también ha habido ocasión de reflexionar acerca de la situación actual de la gastronomía que, según el presidente, está "en el mejor momento de la historia". No obstante, "también tenemos retos muy importantes: empleo, talento, sucesión. La gente joven no está entrando en los subsectores, y el mundo rural enfrenta dificultades. Sin embargo, nunca hemos tenido un producto tan bueno, un talento tan alto ni una industria alimentaria tan competitiva. Nos corresponde cuidar de este legado, educar, divulgar y seguir cultivando este ecosistema sólido que nos permitirá afrontar los desafíos", ha apostillado.

La cita en la ciudad nazarí no será la única. Granada acogerá también el Congreso Internacional Enclave Sabor Granada, los días 10 y 11 de noviembre, con la presencia de más de 50 chefs con estrella Michelin y 45 soles Repsol. Un foro que consolidará a la ciudad como epicentro de la innovación culinaria y del diálogo gastronómico.