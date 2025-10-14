La estación de Madrid Río recuperará el barco pirata, árboles y restos del Real Canal del Manzanares recuperados

Las obras de la Línea 11 de Metro avanzan a los pies del Paseo de las Yeserías de Madrid. El ruido de las herramientas y del transporte de materiales invade el espacio de la que será la parada de Madrid Río, la nueva junto con Comillas, donde los trabajos están deparando en algunos sorpresas: cuanto más progresan, más elementos arqueológicos aparecen.

Por eso, la entrada principal contará con un espacio musealizado en el que se mostrarán restos del Real Canal del Manzanares, el canal fluvial de navegación que pretendía unir por agua la zona centro de Madrid (el Puente de Toledo) y Aranjuez y, a través del Tajo, salir por Lisboa al Atlántico.

Fue una obra de ingeniería borbónica que, entre los años 1770 y 1860, alcanzó los 20 kilómetros de extensión. Ahora, durante el trazado de las obras de ampliación de metro, se han ido localizado restos que se están restaurando in situ. De momento, handescubierton 136 metros, 12 de los cuales tendrán autorización para ser expuestos en una vitrina de cristal de la entrada; otros tantos se restaurarán en la Escuela de Caminos.

Tortugas del Mioceno

En un espacio habilitado para el equipo de Arqueología, Iván Manzano, de la Dirección General de Patrimonio Cultura de la Comunidad de Madrid, ha explicado durante una visita con la prensa cómo han salido tablas o estacas, nada demasiado "llamativo", en su opinión. "Son materiales de arrastre, como restos de fauna de los animales de tiro, los caballos que utilizaban para arrastrar las embarcaciones, restos cerámicos... Se han hecho dataciones y una buena fotogrametría georreferenciada de todo el canal para tener un buen modelo tridimensional para poder reconstruirlo en un futuro en maqueta", ha expuesto.

Restos de tortugas fósiles. / EPE

También han encontrado tortugas fósiles del Período Mioceno que cuentan con unos 17 o 16 millones de años. Los arqueólogos las han extraído por medio de cofres para proceder a hacer la restauración y la mimicroexcavaciónor laboratorio. "Aquí no somos edadistas: cuanto más años tengan, mejor", bromea una de las profesionales del equipo de Arqueología.

Más árboles

Uno de los puntos más polémicos para el barrio cuando empezaron estas obras fue el adiós al barco pirata, tan querido por los pequeños, y la tala de árboles. Para los dos tendrán soluciones.

"Los 90 árboles talados van a ser compensados por 163, mientras que los otros 2.7000 se han cedido a viveros municipales para hacer replantaciones en otras zonas de la Comunidad de Madrid", ha explicado el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García, que ha visitado estas obras de ampliación.

Allí ha explicado cómo este nuevo espacio, que contará con más de 14.000 metros cuadrados de superficie, tendrá con áreas de juegos infantiles, paseos con pérgolas y dos fuentes junto al templete de acceso al suburbano.

514 millones

El acceso a la estación podrá realizarse tanto desde la calle como desde el interior del recinto, que se integrará plenamente en el entorno urbano y paisajístico de Madrid Río. Según ha detallado el viceconsejero, tras culminar la instalación de pantallas perimetrales, la losa de cubierta y la del vestíbulo, las obras han alcanzado el ecuador de su ejecución de su desarrollo. Una vez acabada la excavación del túnel siguiendo el método tradicional a lo largo de los 679 metros que separan las nuevas estaciones de Madrid Río y Comillas, la perforación continuará con la tuneladora Mayrit que, con sus doce motores, será capaz de perforar seis metros de túnel por hora.

Con una inversión inicial de 514 millones de euros, la ampliación de la Línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal supondrá un trazado de 6,6 kilómetros que mejorará la conectividad y distribuirá de manera más equilibrada la afluencia de viajeros de la Línea 6, la más utilizada de la red.

Se prevé que, durante la próxima década, la L11 incremente su demanda en más de 75.000 usuarios diarios. "Metro de Madrid sigue creciendo para adaptarse a los nuevos desarrollos urbanísticos y ofrecer un servicio vertebrador y competitivo", ha señalado el viceconsejero.