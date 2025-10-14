SUCESOS
Desarticulada una banda de tráfico de drogas que operaba en la Cañada Real
La Guardia Civil ha detenido a diez personas acusadas de un delito contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal
EP
Agentes de la Guardia Civil, en el marco de la Operación 'Sanitatem', han desarticulado un grupo criminal formado por diez personas que se dedicaban al tráfico de drogas en la Cañada Real, Rivas-Vaciamadrid y Estremera.
Gracias a la colaboración ciudadana, se tiene conocimiento a finales del año 2024 de una posible plantación de cannabis 'in door' en el Sector V de la Cañada Real Galiana, perteneciente a la localidad de Rivas-Vaciamadrid, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado. Una vez constatada la plantación de marihuana por los investigadores en el lugar expuesto, se decidió comprobar el círculo de personas que rodeaban a los dos investigados que se encargaban del cultivo de esta plantación.
Fruto de la investigación policial, se logró descubrir un supuesto grupo criminal compuesto por un total de diez personas, unidas entre sí por relaciones de parentesco. Dichas personas contaban con un amplio número de vehículos estacionados de manera diseminada en las parcelas de la Cañada Real Galiana, utilizando a menores de edad para realizar los desplazamientos de la sustancia estupefaciente durante los trayectos en carretera, pese a la peligrosidad del mismo debido a la tenencia ilícita de armas de fuego.
El día 23 de septiembre se realizaron un total de 11 registro domiciliarios autorizados por la autoridad judicial en las localidades de Rivas-Vaciamadrid, Estremera, San Martín de la Vega, Fuentidueña del Tajo e Illena (Guadalajara). De los mismos, se consiguió intervenir 239 gramos de cocaína, 3,94 gramos de heroína, 110 gramos de MDMA, 1.085 plantas de cannabis, 784 gramos de picadura de marihuana, 194 gramos de hachís y 15.930 euros en metálico.
También se intervinieron 6 armas de fuego cortas, 2 escopetas de cartuchos, 2 armas simuladas y una escopeta de perdigones, así como un total de 513 cartuchos y 2 cajas de munición. Finalmente, se logró detener a diez personas por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y supuestos delitos de tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
- La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
- Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
- Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: 'Me enseñó mi padre
- El rincón a menos de dos horas de Madrid ideal para visitar este 12 de octubre: elegido como uno de los pueblos más bonitos de España
- ¿Sabes cuántos cafés costaba un piso en la Colonia del Pico de Pañuelo (Arganzuela), y cuántos costaría hoy?
- ¿Es verdad que hay empujadores en el Metro de Madrid como en el de Japón por el cierre de la línea 6?
- Adiós a un torero histórico: Madrid saca por la puerta grande a Morante en su última tarde
- El ginecólogo de 86 años que ha ayudado a parir a toda su familia: 'Ya no puedo estar mucho rato de pie, saco al niño y me voy