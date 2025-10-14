Cortada la línea ferroviaria entre Madrid y Valladolid tras un arrollamiento: decenas de trenes afectados

La línea de Alta Velocidad entre Madrid y Valladolid se encuentra cortada tras arrollar esta mañana un Alvia a una persona en el kilómetro 142 del trazado, al que se accede por un camino agrícola, en un punto de cruce no autorizado dentro del término municipal vallisoletano de Hornillos de Eresma. Más de una decena de trenes se están viendo afectados en este momento.

De momento solo se autoriza el transbordo de viajeros y se avisará de las alternativas disponibles, según ha anunciado Óscar Puente a través de X. "Los trenes afectados van en aumento", ha apuntado el ministro de Transportes.

Fuentes de Adif han detallado a EFE que el accidente se ha producido con el Alvia que sale de Madrid a las 9:15 horas, con destino Avilés, y ha afectado a varios trenes detenidos en algunas zonas o que no han podido salir de las estaciones de Valladolid y Segovia. El corte se ha producido en los dos sentidos. A las 10:02 Adif ha avisado al 1-1-2 del arrollamiento de una persona en Hornillos de Eresma, según han confirmado a EFE desde la Subdelegación del Gobierno.