Comienzan los trabajos de recuperación del Manzanares y el arroyo Culebro en Getafe

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha iniciado los trabajos de recuperación y mejora del río Manzanares y del arroyo Culebro a su paso por Getafe con el objetivo de restaurar el equilibrio hidrodinámico, reducir la erosión, reforzar el lecho y estabilizar las márgenes de ambos cauces.

El proyecto, financiado con fondos europeos NextGenerationEU, cuenta con una inversión superior a 3,3 millones de euros y está previsto que finalice en junio de 2026, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un comunicado.

El río Manzanares "ha sufrido importantes variaciones morfológicas como consecuencia de la urbanización y el crecimiento poblacional de su cuenca", lo que justifica la adopción de medidas correctoras. En la primera fase, los trabajos se desarrollarán entre la estaciones depuradoras de Butarque y la confluencia del arroyo Culebro.

En esta zona donde se realizarán tratamientos selvícolas en ambas márgenes, con eliminación de especies exóticas, plantación de vegetación autóctona y refuerzo del talud derecho del cauce. Además, se llevará a cabo la descompactación de sedimentos para favorecer la movilidad natural del caudal y mejorar la capacidad ecológica del río.

La CHT ha subrayado que estas actuaciones contribuirán a recuperar la funcionalidad fluvial, reforzar la biodiversidad y mejorar el paisaje ribereño de dos de los principales ejes hídricos del sur metropolitano madrileño.

Por su parte, el arroyo Culebro "ha sido muy afectado por la dinámica erosiva del río generada por el cambio de uso del suelo de la cuenca desde 1956", agravada por la urbanización intensiva y los caudales vertidos por las EDAR de Culebro cuenca media alta y baja.

Estas circunstancias han provocado una degradación y empobrecimiento del entorno fluvial, afectando a la vegetación y fauna asociadas, según ha detallado la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Los trabajos se desarrollarán en cinco tramos situados entre la EDAR Culebro Cuenca Media Alta y el polígono industrial Los Gavilanes, donde se ejecutarán obras de estabilización del terreno y control de erosión mediante técnicas de ingeniería fluvial, además de plantaciones de especies autóctonas de ribera.

Las actuaciones se enmarcan en las competencias de la CHT, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y han obtenido informe ambiental favorable de la Comunidad de Madrid, al tratarse de obras de mejora compatibles con la normativa de espacios protegidos. Su finalidad es disminuir la capacidad erosiva del cauce y mejorar la vegetación de ribera y la estabilidad de los taludes.