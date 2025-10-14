Los churros más famosos de Madrid aterrizan en Asia: "No se trata solo de exportar churros, sino de compartir la cultura y el alma con Manila"

Los famosos churros con chocolate de Madrid, conocidos por su fama mundial, están a punto de conquistar Asia. La Chocolatería San Ginés, fundada en 1894 en pleno corazón de la capital española, abre su primer local en Manila a principios de 2026, llevando consigo más de un siglo de tradición.

De Madrid a Manila: un trozo de historia llega a Asia

Pedro Trapote, fundador de la marca, afirma: "No se trata solo de exportar churros, sino de compartir la cultura y el alma de Madrid con Manila". En su nuevo local, los filipinos podrán disfrutar de los famosos churros con chocolate, pero también de platos típicos españoles como paella, tortilla, tapas y su reconocida tarta de chocolate, todo en un ambiente cálido que recrea la esencia de la capital española.

Churros con historia y fama internacional

Con sus icónicos churros crujientes y chocolate espeso, San Ginés ha ganado la distinción de servir los mejores churros del mundo, una reputación que se ha consolidado tanto en buscadores como en medios gastronómicos internacionales.

Chocolate con churros. / Cedida

Personalidades de renombre mundial como Jimmy Carter, Julio Iglesias, Diego Maradona, Naomi Campbell y Dua Lipa han sido solo algunos de los famosos que han disfrutado de este manjar en Madrid. Como símbolo de la gastronomía madrileña, ahora apuesta por una expansión internacional. Después de conquistar ciudades como Lisboa, Miami, Marbella, Austin y Buenos Aires, Manila se convierte en el primer destino asiático de la chocolatería. Esta apertura es un paso clave en la internacionalización de la marca y en su objetivo de acercar su tradición a los paladares de todo el mundo.

El sabor de Madrid en Filipinas

La llegada de San Ginés a Manila no es solo un nuevo local, es una auténtica declaración de amor por la gastronomía española. En su espacio de Manila, los clientes podrán disfrutar no solo de los churros con chocolate, sino también de un menú que rinde homenaje a la cocina tradicional española en un ambiente único. Con esta nueva apertura, los madrileños ya no serán los únicos que puedan disfrutar de los churros más famosos del mundo. Manila se prepara para unirse al legado de San Ginés, trayendo a Asia un pedazo del sabor más castizo de Madrid.