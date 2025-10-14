Ayuso corteja a los autónomos y carga contra Sánchez por la propuesta de subida de cuotas

Son casi medio millón, concretamente 435.483, según los últimos datos de empleo en la Comunidad de Madrid, conocidos hace menos de dos semanas. Más allá de ese número, son "los pilares de nuestra economía", "la garantía de que nuestros barrios sigan vivos" y, más aún, "la España fiel y silenciosa, siempre demasiado ocupada con preocupaciones reales". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha proclamado hoy un encendido elogio de los trabajadores por cuenta propia, justo un día después de que se conociera la propuesta del Gobierno de subida de las cotizaciones que paga este colectivo para los próximos tres años.

"El Gobierno se ha propuesto acabar con los autónomos, con los pequeños empresarios", ha llegado a asegurar la dirigente madrileña. "Les debe parecer poco que un autónomo que factura 8.000 euros pague 2.400 en impuestos y ahora les quieren subir las cotizaciones a la Seguridad Social en más de 200 euros para el año que viene y en 600 [euros] para 2028. Es decir, el Gobierno pretende que los autónomos que ganan menos paguen un 40% de su factura en impuestos", ha denunciado.

Según el borrador de propuesta conocido ayer, la cuota mínima de autónomos, fijada ahora en 200 euros mensuales para trabajadores por cuenta propia que tengan rendimientos netos de hasta 670 euros, pasaría a ser de 217 euros, en 2026, de 235 euros en 2027 y de 252 euros en 2028. La máxima, para autónomos con rendimientos netos superiores a 6.000 euros al mes, que actualmente es de 590 euros, se elevaría hasta 796 euros en el año próximo, 1.002 euros en 2027 y 1.209 euros, más del doble de la actual, en 2028.

El Ejecutivo calcula que hasta el 40% de los autónomos tienen unos rendimientos netos inferiores al salario mínimo interprofesional (1.184 euros). Para ellos la subida para el año que viene oscila entre 11 y 17 euros mensuales y entre 34 euros y 52 euros para 2028. Se trata, en cualquier caso, de una propuesta que aún se está negociando con los agentes sociales.

Ayuso considera que la medida supone un ataque contra los trabajadores por cuenta propia. Y ve en ello una cuestión ideológica. "El Gobierno se ha propuesto acabar con los autónomos, con los pequeños empresarios", ha enfatizado. "¿Y por qué lo hace? Porque quizás son sinónimos de libertad, de innovación, de no dependencia del poder político, de proyectos en los que no importa la ideología, sino las ganas", ha abundado. "Los autónomos y los pequeños empresarios dinamitan el discurso de esa pretendida lucha de clases".

"Sin los autónomos España estaría perdida"

La dirigente madrileña se ha manifestado de esta forma durante una visita a la nueva Oficina de Empleo del Barrio de la Concepción de la capital, una de las que forman parte de la red autonómica de oficinas de empleo especializadas. En concreto la presentada hoy se focaliza especial aunque no exclusivamente en emprendimiento y comercio minorista. El resto de oficinas especializadas son las de Ciudad Lineal (frescos y alimentación); Sanchinarro (sector audiovisual); Legazpi (hostelería y restauración); Villaverde (logística); Alcalá de Henares (construcción); Majadahonda (automoción), y Moratalaz (sanidad y atención social).

En su aplauso a los autónomos, Ayuso ha incidido en que estos trabajadores demuestran que es posible "construir la prosperidad en libertad" y ha manifestado que "sin ellos España estaría perdida". "No hay nadie más trabajador, más currante, que un autónomo, nadie más aplicado que el pequeño empresario", ha proseguido. "Es el primero en llegar, el último en irse, el último en cobrar si es que cobra y son siempre los que se llevan primero los achaques y los golpes con cada subida de precios, las subidas arbitrarias de las cotizaciones, la pérdida de servicios bancarios, el encarcelamiento del crédito, la rigidez laboral, la subida de combustibles y de los materiales, el exceso de burocracia, la brecha digital, la reducción de la jornada cuando se reducen los ingresos mientras se están aumentando los costes todo a la vez, en no poder ver a sus familias, en no poder ponerse ni enfermos...".

No es algo nuevo. Ayuso siempre ha mostrado su afinidad con este colectivo, una parte del cual le ha manifestado su apoyo, particularmente, a raíz del covid, tras el empeño de la presidenta regional en acelerar la desescalada del confinamiento y permitir la apertura de negocios mientras en otras comunidades seguían cerrados. Más recientemente, la Comunidad de Madrid ha adoptado medidas de apoyo al colectivo, particularmente en los primeros años de actividad, como las bonificaciones y ayudas a los gastos notariales y de gestión para comenzar su negocio o la conocida como tarifa cero: la subvención del 100% de las cuotas a la Seguridad Social durante los dos primeros años.