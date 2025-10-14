DOS MILLONES DE EUROS
La aventura del Prado para comprar dos obras de François Boucher, el gran decorador del siglo XVIII
El museo que dirige Miguel Falomir ha incorporado a su colección dos piezas del mayor exponente de Rococó francés: se suman a la que Juan José Luna, figura clave en el estudio de la pintura francesa, adquirió en 1985
Lo bautizaron como el gran decorador del siglo XVIII. El don de François Boucher (1703-1770) para hacer realidad las fantasías cortesanas en Francia era único. Era tal su popularidad que la marquesa de Pompadour, gran admiradora del arte rococó, su estilo, lo convirtió en su pintor de cabecera. Famoso por sus obras idílicas sobre temas mitológicos, en cambio, ojo, es una rara avis en España. Juan José Luna, figura fundamental en el estudio de la pintura gala en el Museo del Prado, fallecido en 2025, lo reivindicó hasta la extenuación. Hoy, a modo de homenaje, la pinacoteca que dirige Miguel Falomir le homenajea con la adquisición de dos obras.
"Juanjo nos dejó hace cinco años, haciendo al Prado el destinatario de sus bienes. Desde entonces, pensamos que la mejor manera de honrarle era comprando algunas de sus piezas favoritas. Rápidamente, nos pusimos a ello. Con esta presentación ponemos de manifiesto, por un lado, que nuestra colección es abierta y, por otro, que no hace falta tener un apellido muy largo para contribuir a su fondo”, ha señalado Falomir, sobre el proceso de compra de El nacimiento de Adonis y La muerte de Adonis por 2,2 millones de euros.
Ambas completan la visión de Boucher en el Prado, que ya contaba con otra obra: Pan y Siringa, adquirida en 1985 gracias a Luna. “Definen su personalidad, siempre pendiente del arte veneciano. De esta forma, el visitante podrá realizar el recorrido vital del artista”, ha señalado Andrés Úbeda, jefe de la colección de pintura del siglo XVIII y Goya. Destacó por su facilidad técnica y su talento narrativo, influido por Antoine Watteau y Sebastiano Ricci, en un momento clave de su formación tras haber obtenido el Prix de Rome y residido en Italia entre 1727 y 1731.
El mito de Adonis fue recurrente en la pintura rococó por su riqueza dramática y su capacidad de integrar elementos erótico, amorosos y trágicos en escenarios pastorales de gran delicadeza cromática. En El nacimiento, Boucher lo encarna con la transformación de Mirra en árbol; en cambio, en La muerte, desarrolla la escena de la despedida de Venus tras la herida mortal infligida por un jabalí. “Las dos pasaron por el taller de restauración y el gabinete técnico, confirmando su excelente estado de conservación. Gracias a su valoración, pudimos saber que el pintor había realizado gran cantidad de modificaciones durante el proceso creativo”, ha subrayado Úbeda.
Escasez de obras en España
La escasez de obras suyas en España se explica por varios factores históricos: durante el reinado de los primeros Borbones, la Corona favoreció la escuela italiana y, después, el Neoclasicismo, promovido por Antonio Raphael Mengs, pintor de cámara de Carlos III. Igualmente, las temáticas religiosas e históricas, predominantes en la pintura cortesana española, contrastaban con las escenas galantes y mitológicas de Boucher. La mayoría de sus obras permanecieron en Francia, ligadas a encargos reales, lo que dificultó su compra. “Las expondremos en la sala del siglo XVIII que estamos remodelando, junto a la obra que ya teníamos”, ha comentado Falomir.
Alcanzó gran prestigio por su visión refinada y sensual de la corte de Luis XV, lo que propició la proliferación de numerosas copias. En este caso, no hubo dudas: estaban firmadas. “Recibimos otras propuestas durante el proceso de búsqueda, pero no nos convencieron. Las elegidas ponen en valor la extraordinaria valía de Boucher”, ha insistido Úbeda. Por ello, precisamente, se le considera uno de los mayores exponentes del Rococó francés.
