OCIO EN LA CAPITAL
Los amantes de la cocina mexicana están de suerte: 500 burritos gratis este viernes en Madrid
Este viernes 17 de octubre, D'Barrio celebra su apertura en Chamberí regalando 500 burritos gratis para dar a conocer su propuesta gastronómica única que fusiona los guisos ibéricos con la comida callejera mexicana
Este viernes 17 de octubre, los amantes de la buena comida están de suerte. D'Barrio, el innovador restaurante que fusiona los guisos tradicionales españoles con el street food mexicano, ha aterrizado en el barrio de Chamberí para ofrecer una experiencia gastronómica única. Y para celebrarlo, regalarán 500 burritos gratis a los madrileños que se acerquen a su local de Calle Guzmán el Bueno, 54, a partir de las 17:00 horas.
Cada bocado es una explosión de sabor, gracias a la cocción lenta de los guisos (entre 4 y 5 horas), que utilizan hasta 13 ingredientes diferentes en su preparación. Además, para acompañar, los comensales pueden disfrutar de complementos caseros como cebollita encurtida, tomates aliñados, jalapeños y zanahorias en escabeche.
La propuesta de D'Barrio no es solo una apertura, sino una verdadera fiesta de sabores. En su carta, los tacos y burritos al vapor son los protagonistas. Rabo de toro, callos a la madrileña, carrilleras al pibil o torreznos se transforman en deliciosos burritos y tacos, preparados con una técnica mexicana casi desconocida en España: el vapor. Esta técnica garantiza la jugosidad y intensidad de los guisos, además de aportar un toque especial a cada bocado. El precio de sus tacos y burritos es muy accesible, con precios que comienzan en 3 euros, lo que hace de D'Barrio una opción perfecta para todos aquellos que busquen disfrutar de comida de calidad sin que su bolsillo lo note.
D'Barrio ha logrado captar la esencia de dos mundos culinarios aparentemente diferentes: el sabroso y contundente guiso ibérico y el vibrante y fresco street food mexicano. A través de su cocina artesanal, donde todo se elabora de manera casera, han creado un menú accesible, delicioso y diferente. Además, su propuesta es ideal para todos aquellos que busquen un bocado rápido y sabroso, pero sin renunciar a la calidad. Los tacos y burritos se sirven con ingredientes frescos y un toque de salsas caseras que potencian aún más los sabores.
