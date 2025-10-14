Alcorcón reduce a 73 millones su deuda y está "muy cerca" de poder salir de Plan de ajuste

El Ayuntamiento de Alcorcón ha reducido su deuda municipal de los 236 millones de euros que tenía en 2018 a los 73 millones con los que cerrará el ejercicio 2025, una cifra que coloca al municipio "muy cerca" de salir del Plan de ajuste impuesto en 2012 y que en principio se extendía hasta 2035.

Así lo ha destacado la alcaldesa, Candelaria Testa (PSOE), después de que en la última sesión plenaria, el Ejecutivo local, formado por PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid, se haya acordado "reducir la deuda otros 33,3 millones de euros más de una forma extraordinaria y por aplicación de remanentes".

Según ha explicado la alcaldesa, el acuerdo alcanzado en el último Pleno municipal implica que "el 31 de diciembre de este mismo año van a tener una deuda de 73 millones de euros, una cifra que dista mucho de los 365 millones de euros de 2015, el año en el que existió el pico de deuda más alto en nuestra ciudad". De esta manera, la regidora socialista ha resaltado que están "muy cerca" de acabar con el Plan de Ajuste 2012-2035: "Vamos a salir mucho antes y a liberar las pesadas cargas económico-financieras", ha zanjado.

Sin embargo, desde el PP de Alcorcón han criticado esta reducción de deuda, ya que, según su portavoz, Roberto Marín Vergara, esta responde a que "la legislación obliga a los ayuntamientos a utilizar el dinero no ejecutado de un ejercicio para reducir deuda". Para el PP, esta decisión "refleja la parálisis del actual Gobierno socialista y la falta de coordinación entre los cuatro grupos que lo conforman, donde cada uno prioriza únicamente su propia área en lugar de atender a las necesidades reales de los vecinos".