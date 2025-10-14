COMUNIDAD DE MADRID
Alcorcón reduce a 73 millones su deuda y está "muy cerca" de poder salir de Plan de ajuste
El Ayuntamiento local confirma la reducción de más de 150 millones de euros en los últimos siete años
EFE
El Ayuntamiento de Alcorcón ha reducido su deuda municipal de los 236 millones de euros que tenía en 2018 a los 73 millones con los que cerrará el ejercicio 2025, una cifra que coloca al municipio "muy cerca" de salir del Plan de ajuste impuesto en 2012 y que en principio se extendía hasta 2035.
Así lo ha destacado la alcaldesa, Candelaria Testa (PSOE), después de que en la última sesión plenaria, el Ejecutivo local, formado por PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid, se haya acordado "reducir la deuda otros 33,3 millones de euros más de una forma extraordinaria y por aplicación de remanentes".
Según ha explicado la alcaldesa, el acuerdo alcanzado en el último Pleno municipal implica que "el 31 de diciembre de este mismo año van a tener una deuda de 73 millones de euros, una cifra que dista mucho de los 365 millones de euros de 2015, el año en el que existió el pico de deuda más alto en nuestra ciudad". De esta manera, la regidora socialista ha resaltado que están "muy cerca" de acabar con el Plan de Ajuste 2012-2035: "Vamos a salir mucho antes y a liberar las pesadas cargas económico-financieras", ha zanjado.
Sin embargo, desde el PP de Alcorcón han criticado esta reducción de deuda, ya que, según su portavoz, Roberto Marín Vergara, esta responde a que "la legislación obliga a los ayuntamientos a utilizar el dinero no ejecutado de un ejercicio para reducir deuda". Para el PP, esta decisión "refleja la parálisis del actual Gobierno socialista y la falta de coordinación entre los cuatro grupos que lo conforman, donde cada uno prioriza únicamente su propia área en lugar de atender a las necesidades reales de los vecinos".
- La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
- Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
- Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: 'Me enseñó mi padre
- El rincón a menos de dos horas de Madrid ideal para visitar este 12 de octubre: elegido como uno de los pueblos más bonitos de España
- ¿Sabes cuántos cafés costaba un piso en la Colonia del Pico de Pañuelo (Arganzuela), y cuántos costaría hoy?
- ¿Es verdad que hay empujadores en el Metro de Madrid como en el de Japón por el cierre de la línea 6?
- Adiós a un torero histórico: Madrid saca por la puerta grande a Morante en su última tarde
- El ginecólogo de 86 años que ha ayudado a parir a toda su familia: 'Ya no puedo estar mucho rato de pie, saco al niño y me voy