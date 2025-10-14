Confirmada la fecha en la que Aitana actuará en el Movistar Arena de Madrid: así puedes conseguir las entradas antes que nadie

Después del éxito que ha tenido su último disco, Aitana ha anunciado una gira por todo el mundo en 2026. Después de la expectación tras su último concierto en el Metropolitano y su aparición en conciertos de diferentes artistas, la extriunfita por fin ha revelado las fechas en las que recorrerá la península para seguir cosechando éxitos con canciones como 'Superestrella', '6 de febrero' o 'Segundo intento'.

Esta vez, Aitana pasará por Murcia, Valencia, Albacete, Cádiz, Úbeda, A Coruña, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Mallorca, Fuengirola, Avilés y Zaragoza. Eso sí, primero hará parada en la otra parte del globo. La experiencia 'Cuarto Azul' comenzará el 14 de marzo en Argentina y acabará el 6 de noviembre en México.

Estas son las fechas de la gira de Aitana

La artista visitará un total de 15 ciudades españolas y 8 de Latinoamérica. Los madrileños están citados el 11 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena. Si no puedes acudir en esa fecha, recuerda que siempre puedes comparar la entrada para otra localización y aprovechar para hacer una escapada.

14 de marzo – Lollapalooza (Argentina)

– Lollapalooza (Argentina) 22 de marzo – Estéreo Picnic (Colombia)

– Estéreo Picnic (Colombia) 9 de mayo – Roquetas de Mar

– Roquetas de Mar 15 de mayo – Murcia

– Murcia 22 de mayo – Valencia

– Valencia 29 de mayo – Albacete

– Albacete 5 de junio – Sevilla

– Sevilla 12 o 13 de junio – Mallorca Live

– Mallorca Live 19 de junio – Fuengirola

– Fuengirola 26 de junio – Avilés

– Avilés 4 de julio – Granga Live Fest

– Granga Live Fest 10 de julio – Zaragoza

– Zaragoza 12 de julio – Cádiz

– Cádiz 18 de julio – Úbeda

– Úbeda 22 de julio – A Coruña

– A Coruña 4 de septiembre – Barcelona

– Barcelona 11 de septiembre – Madrid

– Madrid 18 de septiembre – Bilbao

– Bilbao 9 de octubre – Monterrey (México)

– Monterrey (México) 21 de octubre – Buenos Aires (Argentina)

– Buenos Aires (Argentina) 30 de octubre – Guadalajara (México)

– Guadalajara (México) 31 de octubre – Querétaro (México)

– Querétaro (México) 4 de noviembre – Puebla (México)

– Puebla (México) 6 de noviembre – Ciudad de México (México)

Así puedes conseguir entradas para la gira de Aitana

La catalana también ha anunciado cuándo saldrán las entradas a la venta. La preventa para los clientes de Santander empezará el 20 de octubre a las 10:00 (horario penisular) para todos aquellos que tengan la tarjeta Aitana. Por otro lado, a las 12:00 de ese mismo día podrán conseguir entradas el resto de clientes Santander.

Si por el contrario no tienes la tarjeta Aitana ni eres cliente del banco, te tocará esperar hasta el 23 de octubre para hacerte con ellas. Ahora, si no la consigues, no hay nada de lo que preocuparse. La estrella española ha explicado que estas no son las únicas fechas y que anunciará nuevas próximamente.