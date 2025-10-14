CONCIERTOS
Confirmada la fecha en la que Aitana actuará en el Movistar Arena de Madrid: así puedes conseguir las entradas antes que nadie
Esta vez, Aitana pasará por Murcia, Valencia, Albacete, Cádiz, Úbeda, A Coruña, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Mallorca, Fuengirola, Avilés y Zaragoza
Después del éxito que ha tenido su último disco, Aitana ha anunciado una gira por todo el mundo en 2026. Después de la expectación tras su último concierto en el Metropolitano y su aparición en conciertos de diferentes artistas, la extriunfita por fin ha revelado las fechas en las que recorrerá la península para seguir cosechando éxitos con canciones como 'Superestrella', '6 de febrero' o 'Segundo intento'.
Esta vez, Aitana pasará por Murcia, Valencia, Albacete, Cádiz, Úbeda, A Coruña, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Mallorca, Fuengirola, Avilés y Zaragoza. Eso sí, primero hará parada en la otra parte del globo. La experiencia 'Cuarto Azul' comenzará el 14 de marzo en Argentina y acabará el 6 de noviembre en México.
Estas son las fechas de la gira de Aitana
La artista visitará un total de 15 ciudades españolas y 8 de Latinoamérica. Los madrileños están citados el 11 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena. Si no puedes acudir en esa fecha, recuerda que siempre puedes comparar la entrada para otra localización y aprovechar para hacer una escapada.
- 14 de marzo – Lollapalooza (Argentina)
- 22 de marzo – Estéreo Picnic (Colombia)
- 9 de mayo – Roquetas de Mar
- 15 de mayo – Murcia
- 22 de mayo – Valencia
- 29 de mayo – Albacete
- 5 de junio – Sevilla
- 12 o 13 de junio – Mallorca Live
- 19 de junio – Fuengirola
- 26 de junio – Avilés
- 4 de julio – Granga Live Fest
- 10 de julio – Zaragoza
- 12 de julio – Cádiz
- 18 de julio – Úbeda
- 22 de julio – A Coruña
- 4 de septiembre – Barcelona
- 11 de septiembre – Madrid
- 18 de septiembre – Bilbao
- 9 de octubre – Monterrey (México)
- 21 de octubre – Buenos Aires (Argentina)
- 30 de octubre – Guadalajara (México)
- 31 de octubre – Querétaro (México)
- 4 de noviembre – Puebla (México)
- 6 de noviembre – Ciudad de México (México)
Así puedes conseguir entradas para la gira de Aitana
La catalana también ha anunciado cuándo saldrán las entradas a la venta. La preventa para los clientes de Santander empezará el 20 de octubre a las 10:00 (horario penisular) para todos aquellos que tengan la tarjeta Aitana. Por otro lado, a las 12:00 de ese mismo día podrán conseguir entradas el resto de clientes Santander.
Si por el contrario no tienes la tarjeta Aitana ni eres cliente del banco, te tocará esperar hasta el 23 de octubre para hacerte con ellas. Ahora, si no la consigues, no hay nada de lo que preocuparse. La estrella española ha explicado que estas no son las únicas fechas y que anunciará nuevas próximamente.
- La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
- Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
- Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: 'Me enseñó mi padre
- El rincón a menos de dos horas de Madrid ideal para visitar este 12 de octubre: elegido como uno de los pueblos más bonitos de España
- ¿Sabes cuántos cafés costaba un piso en la Colonia del Pico de Pañuelo (Arganzuela), y cuántos costaría hoy?
- ¿Es verdad que hay empujadores en el Metro de Madrid como en el de Japón por el cierre de la línea 6?
- Adiós a un torero histórico: Madrid saca por la puerta grande a Morante en su última tarde
- El ginecólogo de 86 años que ha ayudado a parir a toda su familia: 'Ya no puedo estar mucho rato de pie, saco al niño y me voy