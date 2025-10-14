RETIRADA DEL TORERO
En el adiós de Morante
Las lágrimas del momento y el gesto de cortarse la coleta revelan que sí puede ser definitiva la retirada del genio sevillano
Aceptar la historia como un proceso racional, gobernado por leyes discernibles, es imposible, teniendo en cuenta lo brutal que puede resultar muchas veces.
Así que, efectivamente, solo podemos apelar a la potencia de la educación sentimental para entender la retirada de Morante de la Puebla, cima cardinal de un torero histórico, rigurosamente magistral y genial y cómodamente alojado en los estudios de la tauromaquia de principios del siglo XX.
¿Qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que pasa? Nos preguntábamos desde el tendido. Lo mirábamos delante nuestra arrancándose la coleta de torero —gesto que nunca había hecho hasta ahora— y no nos lo queríamos creer. Él no miró ni una sola vez a los tendidos de Las Ventas hasta que tuvo el añadido en sus manos para brindarlo, como si ofreciera su propia sangre. Se limitó a alargar los brazos y desenredarlo de su moño. Eso sí, su movimiento de dedos delataba pereza y cautela, como si un apasionado y finalmente apagado suspiro de reflexión detuviera el instante.
Y eso fue todo, más o menos. Muy pocas veces habíamos visto llorar a Morante en todo el tiempo que duró su trayectoria en el toreo, con 46 años, 28 temporadas de alternativa y cuatro repentinas retiradas. Pero esta última, apaciguada y secretamente masticada en su interior, parecía la definitiva por tan verdadera. Nunca incurrieron en ninguna de las anteriores el gesto tan generoso consigo mismo y realizado con una honestidad absolutamente diáfana con el toreo.
Fue impresionante. Era como un dragón herido derramando lágrimas. Pero esas lágrimas en este caso eran admirables, no significaban debilidad ni necesidad de ternura: parecían gotas de agradecimiento líquido, hirvientes y puras. Una declaración de amor a la tauromaquia.
¡Cómo sufría Morante mientras se cortaba él mismo la coleta! ¡Cuántos sentimientos a la vez! Esos mismos sentimientos interiores que el torero ponía al servicio del toreo.
Así que, más allá de sus grandes faenas, de sus extraordinarias tardes de toreo que ha ofrecido estos años atrás —especialmente este 2025—, nos queda ese simple y escueto sentimiento, sentimiento desnudo y entrañable por el toreo. De ello deriva el culto a su personalidad. El arte es el reino del sentimiento, que diría Ortega y Gasset, y en Morante crece en su totalidad.
Aunque el sentimiento es algo que siempre se nos escapa, como pez sorprendido, de los moldes definitorios. En Morante, ese sentimiento era aquel mismo que sentía cuando subía una grada de sol de la Maestranza en brazos de su padre haciéndose el dormido sobre su pecho para no tener que pagar. O cuando Rafael Sobrino, banderillero de La Puebla del Río en la cuadrilla de Espartaco, le dijo a su padre que se llevara a Morante a lo de Pérez de la Concha porque en "La Huerta del Cojo" tentaba Manolo Vázquez y ahí dio sus primeros muletazos con tan solo seis años.
Su retirada ha sido tan coherente como sistemática, coronando su identificación, directa a la esencialidad.
- La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
- Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
- Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: 'Me enseñó mi padre
- El rincón a menos de dos horas de Madrid ideal para visitar este 12 de octubre: elegido como uno de los pueblos más bonitos de España
- ¿Sabes cuántos cafés costaba un piso en la Colonia del Pico de Pañuelo (Arganzuela), y cuántos costaría hoy?
- ¿Es verdad que hay empujadores en el Metro de Madrid como en el de Japón por el cierre de la línea 6?
- Adiós a un torero histórico: Madrid saca por la puerta grande a Morante en su última tarde
- Ayuso aprobará su ley del concebido no nacido antes de Semana Santa