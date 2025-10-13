ACCIDENTES EN EL TRABAJO
La siniestralidad laboral en la construcción se duplica en lo que va de año en la Comunidad de Madrid
CCOO denuncia que ocho de las 11 muertes registradas en el sector en la región durante el mes de septiembre se produjeron en desplazamientos de tráfico
Mal dato de siniestralidad en la construcción en la Comunidad de Madrid. Once trabajadores del sector perdieron la vida en el trabajo durante el pasado mes de septiembre. La cifra no incluye, por tanto, a los cuatro trabajadores fallecidos la pasada semana después de que se hundiera parcialmente el edificio de la calle Hileras, 4 durante las obras de remodelación para acoger un hotel. En lo que va de año, hasta el 30 de septiembre, el número de muertes en la construcción se ha duplicado respecto al mismo periodo de 2024.
Según señala en un comunicado el sindicato Comisiones Obreras, hasta ocho de los 11 fallecimientos se han producido en accidentes de tráfico. De esas ocho muertes, cuatro fueron en jornada y otras cuatro in itinere. El sector es el que mayor peso tiene en la mortalidad laboral en la región, pese a que solo supone el 8% de la población activa madrileña. Durante septiembre se registraron, además, 52 accidentes graves en la Comunidad de Madrid.
El sindicato pone el acento en el elevado porcentaje de muertes relacionadas con desplazamientos en la construcción en el último mes, hasta un 73%. "La movilidad laboral se ha convertido en uno de los principales vectores de mortalidad", señala el responsable de salud laboral de CCOO de Madrid, Carlos Giménez. Desde el sindicato recuerdan que "desplazarse para trabajar también es trabajar". Esos desplazamientos, aseguran, deben evaluarse, planificarse y prevenirse como cualquier otro riesgo laboral.
"Desde Comisiones Obreras de Madrid exigimos medidas urgentes, planes de movilidad laboral segura, límites a las jornadas extenuantes, más control y más prevención", ha defendido Giménez. "No son cifras, son vidas y detrás de cada una de estas muertes hay familias rotas y un dolor profundo por quienes no regresan de su jornada de trabajo".
