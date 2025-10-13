El Real Jardín Botánico conmemora esta semana su 270º aniversario: visitas guiadas, conferencias, cine y exposiciones gratuitas

El Real Jardín Botánico es un centro de investigación perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue inaugurado por el rey Fernando VII en el año 1755, en su ubicación original del Soto de Migas Calientes, a orillas del Manzanares. Sería Carlos III quien lo trasladaría a su enclave actual en 1781, junto al Museo de Ciencias Naturales (actualmente, el Museo del Prado). Es Monumento Nacional desde 1947, y contiene aproximadamente 5.000 especies diferentes de árboles y plantas de todo el mundo. La UNESCO le otorgó el título de Patrimonio de la Humanidad en 2021.

Este año, 2025, el jardín celebra su 270º aniversario. Es por ello que la institución ha elaborado un plan especial de actividades abiertas al público para conmemorar durante esta semana la notable efeméride.

Una exposición fotográfica inaugura el programa este lunes

Este lunes día 13, la exposición "Un paseo por el Real Jardín Botánico en imágenes" inaugura la semana de fiesta. Hablamos de un recorrido fotográfico por la historia del Real Jardín Botánico que abarca desde mediados del siglo XIX hasta la década de los 70.

El martes será turno para el cine, con el ciclo "Cine en el Jardín". Se proyectará la película "Homo Botanicus", centrada en la figura del botánico como protector de la biodiversidad. El miércoles, la científica María Teresa Telleria -- primera mujer que dirigió la institución -- ofrecerá a los interesados la conferencia "Las joyas del Jardín: una historia de ilustración". El jueves, enmarcado en el ciclo literario "El Jardín Escrito", se presentará el libro Los jardines de la Alhambra y el Generalife, de José Tito Rojo.

Teatro para finalizar la semana

El sábado, la compañía Impromadrid realizará visitas teatralizadas donde figuras históricas vinculadas al jardín, como el arquitecto Juan Villanueva o la investigadora Elena Paunero serán protagonistas. El domingo 19 de octubre se echará el cierre a la programación con visitas guiadas enmarcadas en el programa "Madrid Otra Mirada", promovida por el Ayuntamiento.

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren de reserva previa en la página web del Real Jardín Botánico.