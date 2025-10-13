La Real Biblioteca abre sus puertas en octubre: 280.000 volúmenes de manuscritos, mapas o fotografías

La Guerra de los Balcanes dejó entre el año 1991 y el 2000 más de 140.000 muertos al este de Europa, así como casi cuatro millones de desplazados. En clave política, la desintegración de Yugoslavia fue la principal consecuencia de la contienda, surgiendo nuevos estados que hasta entonces eran repúblicas integradas en el conjunto estatal. Las escisiones de Croacia y Eslovenia prendieron la mecha de un auge independentista que aún perdura hoy día, con la cuestión de Kosovo aún en el aire.

Pero, aparte de las pérdidas humanas y transformaciones territoriales, la guerra trajo también graves perjuicios a la cultura de los bandos enfrentados. La destrucción de la Biblioteca de Sarajevo en una noche de 1992 por el ejército serbio supuso la pérdida de más de dos millones de volúmenes, así como miles de fichas, archivos y mobiliario histórico. El shock fue tal que, en 1997 y por iniciativa de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil; el Ministerio de Cultura y Deporte decidió declarar el 24 de octubre como Día Internacional de las Bibliotecas, en honor a este ataque simbólico al mundo de la cultura perpetrado en la capital bosnia y con el objetivo de fomentar en la conciencia de los ciudadanos la lectura y la importancia de la preservación del patrimonio cultural.

El Palacio Real abre las puertas de la Real Biblioteca

Para celebrar este día, Patrimonio Nacional abre las puertas de la Real Biblioteca del Palacio Real entre los días 20 y 24 de octubre, ambos inclusive. Hablamos de un auténtico tesoro bibliográfico que cuenta en sus estanterías con más de 280.000 volúmenes -- contando manuscritos, mapas, dibujos, grabados, partituras o documentos -- de un incalculable valor histórico.

Entre sus obras destacan el libro de horas de Isabel la Católica, una primera edición de La Celestina, una copia manuscrita de El Libro de Reyes, que cuenta la historia del imperio persa a lo largo de 60.000 versos, dos ejemplares de la primera edición de El Quijote o una copia de la Constitución de Cádiz.

Antiguamente, se encontraba permanentemente abierta al público, pero se decidió su cierre debido a la incomodidad que los visitantes suscitaban a los bibliotecarios e investigadores.

Felipe V la inauguró con 6.000 libros

Fue a principios del siglo XVIII cuando Felipe V inauguró el lugar, aportando una colección personal de 6.000 libros. Sus descendientes fueron aumentando este espectacular repositorio, hasta lograr convertirlo en un espacio de culto. La librería se salvó del incendio del Alcázar, y fue potenciada por Carlos III tras su ascenso al trono. Su hijo, Carlos IV, es responsable de que la Real Biblioteca pueda presumir de una de las mejores encuadernaciones de Europa.

Su visita guiada será gratuita y a las 12.30 horas en cada uno de los días citados, aunque es imprescindible inscripción previa. Su duración aproximada es de 50 minutos. Puedes reservar tu sitio pinchando en el siguiente enlace.