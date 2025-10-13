¿Quieres amasar tu propio plan en la Plaza Mayor? Este sábado tienes una cita con los mejores maestros de Madrid

La Unión Internacional de Panaderos estableció en 2006 el día 16 de octubre como Día Mundial del Pan, con el propósito de celebrar el pan como alimento básico, compartir su historia y promover su innovación. La fecha coincide con el Día Mundial de la Alimentación, que también conmemora cada año durante esta jornada la fundación, en 1945, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA).

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, en España se consumen al año más de 1.400 millones de kilos de pan. Cada ciudadano gasta anualmente 78,12 euros en este alimento, ingiriendo un total de 32,54 kilos de enero a diciembre. En definitiva, los datos dejan claro que el pan es un imprescindible de la mesa española. Más indispensable aún es en Madrid: las bravas o los calamares en la capital no serían lo mismo sin este acompañamiento.

Amasa tu propio pan en la Plaza Mayor

Con motivo de esta efeméride, el programa 21 DISTRITOS, promovido por el Ayuntamiento de Madrid, y la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (ASEMAC) invitan a los vecinos de la capital a participar este sábado en "Al pan, pan", un amasado participativo que traerá de vuelta a la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor, su antigua función.

Durante la actividad -- que comenzará a las 11 horas de la mañana -- los asistentes serán dirigidos por un grupo de maestros panaderos de la capital, que les ayudarán a elaborar su propia pieza de pan en una experiencia gratuita y abierta a todos los públicos.

El escenario escogido, la Casa de la Panadería, fue durante siglos la gran tahona de la ciudad. Desde allí, se distribuía el pan elaborado a base del trigo procedente de las dehesas de la Villa de Vallecas a toda la ciudad. Así pues, "Al pan, pan" no solo celebra este alimento, sino la cultura popular de Madrid y el valor histórico de este bocado.