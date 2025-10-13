El precio del alquiler en la Comunidad de Madrid marca un nuevo récord y es un 9% más caro que hace un año

El precio de la vivienda en alquiler en la Comunidad de Madrid se ha situado en septiembre en 21,38 euros por metro cuadrado al mes, lo que supone un incremento del 9% con respecto al mismo periodo del año anterior y el valor más alto de la serie histórica en este periodo del año.

Pese a ello, modera su crecimiento en el tercer trimestre del año, con un descenso del 0,1% con respecto al anterior, la sexta caída trimestral detectada en este periodo del año en los últimos 19 años, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

"El descenso trimestral no refleja un cambio estructural, pero sí una ralentización del ritmo de crecimiento del precio tras meses de fuertes subidas. En cambio, el incremento interanual de doble dígito sí es significativo, ya que confirma que el precio del alquiler se mantiene en niveles históricos, impulsado por una demanda que continúa creciendo mientras la oferta se reduce cada vez más", ha destacado María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

En este sentido, ha apuntado que, aunque los datos trimestrales puedan mostrar altibajos, la tendencia de fondo sigue apuntando hacia un mercado muy tensionado y con una accesibilidad cada vez más limitada para amplias capas de la población.

Madrid, la comunidad más cara

En cuanto al ranking de precios por comunidades, Madrid ocupa el primer puesto, en concreto se paga por Madrid 21,38 euro/m2 al mes. Les siguen las comunidades de Cataluña con 19,80 euro/m2 al mes, Baleares con 18,56 euro/m2 al mes, y País Vasco con 16,93 euro/m2 al mes.

En la cola están Región de Murcia con 9,62 euro/m2 al mes, Castilla y León con 9,56 euro/m2 al mes, Castilla-La Mancha con 8,29 euro/m2 al mes, y Extremadura con 7,19 euro/m2 al mes.

Las ciudades madrileñas más caras

En las ciudades, este tercer trimestre de 2025 se presenta con siete subidas trimestrales y 13 subidas interanuales. Las ciudades analizadas por Fotocasa con incrementos trimestrales son: Parla (13,3%), Leganés (13,1%), Móstoles (8,1%), Fuenlabrada (7,0%), La Moraleja (2,7%), Las Rozas de Madrid (1,0%) y Madrid capital (0,4%).

Por otro lado, las ciudades con los descensos trimestrales de la vivienda son Alcobendas (-5,1%), San Sebastián de los Reyes (-3,6%), Pozuelo de Alarcón (-1,7%), Alcalá de Henares (-1,5%) y Getafe (-0,2%).

En cuanto a los precios, las ciudades con el precio del alquiler por encima de los 20 euros el metro cuadrado al mes son Madrid capital con 22,38 euro/m2 al mes y La Moraleja con 21,26 euro/m2 al mes. Le siguen las ciudades de San Sebastián de los Reyes con 19,70 euro/m2 al mes, Pozuelo de Alarcón con 19,58 euro/m2 al mes, Alcobendas con 17,86 euro/m2 al mes, Getafe con 16,89 euro/m2 al mes, y Leganés con 16,88 euro/m2 al mes.

Tras ellas, Las Rozas de Madrid con 16,86 euro/m2 al mes, Torrejón de Ardoz con 15,74 euro/m2 al mes, Fuenlabrada con 15,47 euro/m2 al mes, Móstoles con 14,82 euro/m2 al mes, Parla con 14,79 euro/m2 al mes y Alcalá de Henares con 13,32 euro/m2 al mes.

Los distritos más caros y más baratos de Madrid

En los distritos este tercer trimestre de 2025 se presenta con doce subidas trimestrales y 18 subidas interanuales. Los distritos analizados por Fotocasa con incrementos son San Blas (6,4%), Villaverde (3,9%), Moncloa - Aravaca (3,2%), Carabanchel (2,9%), Hortaleza (2,8%), Arganzuela (2,6%), Barrio de Salamanca (2,1%), Ciudad Lineal (1,7%), Usera (0,8%), Retiro (0,7%), Centro (0,7%) y Latina (0,2%). Por otro lado, el distrito con la mayor caída del alquiler es Fuencarral-El Pardo (-5,1%).

En cuanto al ranking de precios por distritos, Barrio de Salamanca, Centro y Chamberí, ocupan los primeros puestos, y superan la barrera de los 23,00 euro/m2 al mes, en concreto se paga por Barrio de Salamanca 24,31euro/m2 al mes, Centro 23,93 euro/m2 al mes y Chamberí 23,64 euro/m2 al mes.

Por otro lado, los distritos con los precios más económicos para alquilar una vivienda en la capital son: Villa de Vallecas con 16,46 euro/m2 al mes, Fuencarral-El Pardo con 18,47 euro/m2 al mes, Vicálvaro con 18,55 euro/m2 al mes y Barajas con 18,78 euro/m2 al mes.