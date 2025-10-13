SELECTIVIDAD 2025
La PAU madrileña estrena en 2026 una puntuación más precisa
Los exámenes se calificarán en múltiplos de 0,1 puntos y mantendrán un 70% de preguntas de desarrollo, dentro del proceso de armonización nacional
La Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la Comunidad de Madrid ha aprobado los modelos de examen que se aplicarán en la convocatoria de 2026 y que traen una novedad: las calificaciones se otorgarán en múltiplos de 0,1 en lugar de 0,25. Lo harán así para obtener una valoración más precisa del rendimiento del alumnado.
Los modelos, publicados este lunes, surgen por el proceso de armonización impulsado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para que las pruebas sean más homogéneas entre las distintas comunidades autónomas. Madrid roza el 70% de coincidencia con los criterios establecidos por los rectores.
Modelo único
En la próxima PAU se mantiene el modelo único y cada examen estará dividido en bloques. Además, los ejercicios van a incluir preguntas de respuesta cerrada, semiabierta y abierta. Al menos el 70% de la puntuación corresponde a las dos últimas tipologías, las que exigen desarrollo y argumentación por parte del estudiante.
Asimismo, menos un 20% de las preguntas tendrá carácter competencial de cara a medir la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el Bachillerato. También se mantiene un grado de optatividad intrabloques equivalente al 50% de la nota total, preservando la diversidad de competencias específicas que deben evaluarse.
La Comisión Organizadora subraya que los nuevos modelos garantizan coherencia con los principios comunes acordados a nivel nacional, al tiempo que mantienen la autonomía de la Comunidad de Madrid en el diseño de sus pruebas.
