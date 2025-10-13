El museo de Madrid que se puede visitar gratis todo el mes de octubre: solo durante estos días de la semana

El Museo Nacional de Antropología ofrece entrada gratuita durante todo el mes de octubre. Figuras rituales, instrumentos musicales amazónicos o una espectacular colección de máscaras africanas y piezas vudú de Haití son algunos de los objetos que verás expuestos de martes a domingo en la capital.

Esto se lleva a cabo en el marco del 150 aniversario del museo y bajo la iniciativa del Ministerio de Cultura para acercar a la población las muestras de cultura de los 5 continentes que alberga este recinto. El horario de visita es de 9:30 a 20:00 horas de martes a sábado, mientras que los domingos solo estará abieto de 10:00 a 15:00.

El edificio se encuentra muy cerca de Atocha, concretamente en la calle de Alfonso XII, 68. La forma más fácil de llegar es e Cercanías o en Metro, ambas estación Atocha, y caminar hasta el destino.

¿Qué puedo ver en el Museo Nacional de Antropología?

El Museo Nacional de Antropología cuenta con más de 7900 piezas. Sus colecciones recogen muestras de la cultura material de distintos pueblos de África, América, Asia, Europa y Oceanía, especialmente de aquellas que han tenido vínculos con la historia española.

Si acudes al museo, podrás observar las similitudes y diferencias entre culturas gracias a los óleos, acuarelas, grabados, litografías y fotografías expuestas. Entre las obras también destacan objetos rituales africanos, cráneos deformados de Perú y Bolivia, objetos filipinos del siglo XIX o la cabeza de Buda de Gandhara del siglo V.

Lo mejor es que este museo actualiza sus actividades cada dos meses para ofrecer nuevas experiencias en cada visita. También organiza talleres y actividades para familias, que deben reservarse a través de la web. Por otra parte, ofrecen visitas guiadas para adultos y recorridos teatralizados.