El marisco gallego desembarca en Las Rozas: un viaje al norte sin salir de Madrid

No hay mar cerca, pero huele a océano. Hasta el 26, el Centro Multiusos Alcalde Bonifacio de Santiago, en Las Rozas de Madrid, se convierte en una lonja viva del Atlántico, con nécoras moviéndose en peceras, centollos aguardando olla y pulpo atrayendo a decenas de curiosos. Galicia ha llegado a Madrid. Y lo ha hecho con una de sus armas más contundentes: el marisco.

La Semana Gastronómica de Galicia, organizada por el Ayuntamiento de Las Rozas junto a la empresa Degustación DEMAR, ha transformado este espacio habitual de ferias y conciertos en un pequeño microcosmos atlántico. Durante más de dos semanas, se celebran aquí no solo los sabores del norte, sino también su forma de entender la mesa: compartida, generosa, lenta.

“El objetivo es que la gente conozca el producto gallego, su calidad, su sabor. Esa es nuestra meta cada año”, explica Begoña Fernández, responsable de DEMAR y coordinadora del evento. Para ello, han traído no solo marisco fresco —manteniéndolo vivo en peceras para garantizar su calidad—, sino también recetas tradicionales y panes artesanos que acompañan los platos como lo harían en cualquier taberna de A Coruña o Muros.

Pulpo a la gallega en Semana Gastronómica de Galicia en Las Rozas. / Cedida

No es casual que sea el pulpo el gran protagonista: cocido con precisión matemática, cortado a tijera y espolvoreado con pimentón —dulce o picante, al gusto—, el cefalópodo sigue siendo el emblema indiscutible de la cocina gallega. Pero no llega solo: le siguen bueyes de mar, almejas, mejillones fuera de temporada pero aún presentes por demanda popular, y arroces que evocan el sabor profundo de la ría.

El evento es gratuito y cuenta con ocho stands especializados, cada uno con un enfoque distinto, desde frituras y mariscos a la plancha hasta elaboraciones cocidas al momento. La oferta se completa con una barra de bebidas y una tienda de productos típicos para quienes deseen prolongar el viaje en casa: quesos, conservas, empanadas, dulces y vinos blancos del norte que aúnan salinidad y frescura.