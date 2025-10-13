Madrid hoy: siniestralidad laboral al alza, división en torno al aborto y arte flamenco

Buenas noches. La previsión meteorológica para este martes, 14 de octubre, en la Comunidad de Madrid apunta a un leve descenso de las temperaturas mínimas y la posibilidad de lluvias débiles en zonas de la Sierra, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Los cielos estarán poco nubosos, con algunas nubes bajas en el sureste durante la madrugada, que podrían ir acompañadas de niebla dispersa. Habrá nubosidad de evolución en las horas centrales y no se descarta alguna precipitación débil y dispersa en la Sierra.

Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas subirán ligeramente. El viento será flojo y de dirección variable. Las temperaturas oscilarán entre los 11ºC y 25ºC en Madrid; 10ºC y 25ºC en Alcalá de Henares; 9ºC y 25ºC en Aranjuez; 12ºC y 23ºC en Collado Villalba; 14ºC y 25ºC en Getafe, y 11ºC y 25ºC en Navalcarnero.

Estas son las noticias más destacadas del día en la Comunidad:

Almeida reconoce el "equívoco" por admitir un síndrome postaborto que "no existe" y lo aclarará en un Pleno

El alcalde de Madrid reconoce su error tras admitir públicamente la existencia del síndrome postaborto, un asunto que aclarará en el próximo pleno del Ayuntamiento.

Ayuso reclama al Gobierno de Sánchez 10.500 millones de euros por servicios e inversiones no ejecutadas desde 2019

La presidenta de la Comunidad de Madrid exige al Ejecutivo central el desembolso de una cifra millonaria correspondiente a servicios e inversiones comprometidas desde hace varios años y aún no ejecutadas.

La siniestralidad laboral en la construcción se duplica en lo que va de año en la Comunidad de Madrid

Un informe reciente alerta sobre el incremento de accidentes laborales mortales en el sector de la construcción en la región, que se ha duplicado en comparación con el año anterior.

El ginecólogo de 86 años que ha ayudado a parir a toda su familia: "Ya no puedo estar mucho rato de pie, saco al niño y me voy"

La historia de Juan Vidal, un ginecólogo madrileño que con 86 años sigue en activo, ayudando a traer al mundo a varias generaciones de su propia familia.

Ángeles Toledano pone en marcha una Suma Flamenca que apuesta por la convivencia de vanguardia y tradición

La artista Ángeles Toledano impulsa una nueva edición del festival Suma Flamenca en Madrid, que busca combinar elementos tradicionales y contemporáneos del flamenco.

