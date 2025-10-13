TIEMPO
Inicio de semana pasado por agua en la Comunidad de Madrid: pronóstico del lunes
Los chubascos previstos para hoy vendrán acompañados de tormenta en varios puntos de la región
Finalmente, la lluvia respetó el desfile militar del Día de la Hispanidad. Los madrileños pudieron celebrar la Fiesta Nacional, en su trigésimo octava edición, sin sobresaltos en el eje Atocha-Prado-Recoletos. Miles de personas arroparon a las Fuerzas Armadas este domingo desde esta zona del centro de Madrid. Dentro del acto, solo el desfile aéreo se vio alterado a causa de las nubes, con una actuación recortada. No obstante, unidades terrestres y aéreas del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, así como efectivos de Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Real, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y diversos organismos de seguridad, Protección Civil y Emergencias desfilaron con normalidad.
Este lunes da comienzo una nueva semana, que arranca con tiempo adverso en la Comunidad de Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no descarta lluvias débiles y chubascos dispersos en distintos puntos de la región, que en algunos casos podrían llegar acompañados de tormenta, especialmente en la Sierra y en el este y el sureste de la comunidad autónoma. Será a la tarde cuando se produzcan el grueso de las precipitaciones.
En Madrid capital la lluvia podría intensificarse por la mañana
En lo que respecta a la ciudad de Madrid, la lluvia podría coger fuerza a lo largo de las próximas horas, intensificándose una vez llegado el mediodía. Las temperaturas, eso sí, no sufrirán un fuerte descenso a pesar de estos chubascos. Las máximas hoy se mantienen en veinticuatro, valor que perdurará a lo largo de la semana.
En cualquier caso, hablamos de unas lluvias que no han llegado para quedarse. Una vez llegada la noche, los nubarrones grises irán abandonando paulatinamente la Comunidad de Madrid, que recuperará definitivamente su cielo soleado a lo largo de la tarde del martes, manteniéndose así el resto de la semana.
- La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
- Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: 'Me enseñó mi padre
- Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
- Día de la Hispanidad 2025: horario, recorrido y todos los detalles del desfile militar en Madrid
- Así está el soterramiento de la A-5 cuando se cumple un año del inicio de las obras: las luces y sombres que aprecian los vecinos
- Evolución de las obras del soterramiento de la A-5 (Latina) en imágenes
- Desfile del 12 de Octubre 2025 en Madrid: últimas noticias del Día de la Hispanidad, recorrido y participación militar
- ¿Es verdad que hay empujadores en el Metro de Madrid como en el de Japón por el cierre de la línea 6?