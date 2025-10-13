Quién es Gilberto Mora, la sensación del Mundial Sub-20 que ya 'suena' para el Real Madrid

Una figura por encima del resto ha sobresalido en este Mundial Sub-20. Un campeonato que aún sigue disputándose en Chile, pero que ha relanzado a Gilberto Mora, futbolista de la selección mexicana. El atacante de la tricolor ha sido una de las sensaciones del torneo pese a su temprana eliminación en cuartos de final a manos de Argentina (2-0). El equipo mexicano exprimió hasta el final sus opciones de clasificación, pero el talento emergente de esta selección no fue suficiente para derrotar a una de las candidatas al título que se decidirá esta misma semana. Título con el que soñaba Mora, consagrado en esta cita como jugador a seguir muy de cerca, que ya ha llamado la atención de alguno de los clubes más grandes del viejo continente, entre ellos el Real Madrid.

Gilberto Mora cumplirá 17 años en tan solo unas horas, por lo que, de acuerdo con la normativa que establece la FIFA con jugadores menores de edad, tendrá que seguir un año más en las competiciones de su país, pero su llegada a Europa no debería demorarse, debido a que, más allá del club blanco, también otros gigantes del fútbol siguen la pista del talento mexicano. Así lo ha hecho saber en los últimos tiempos su representante Rafaela Pimineta, encargada de dirigir a Erling Haaland, entre otros muchos. “Con 15 millones de dólares no me compro ni una pierna de Gilberto Mora”, cuenta su representante, advirtiendo a los grandes clubes del panorama europeo que su fichaje podría convertirse en una puja a gran escala.

El futbolista del Tijuana ha impulsado a su selección hasta los cuartos de final con una actuación al alcance de pocos. Se marcha del torneo con cinco participaciones de gol, tres tantos y dos asistencias. España conoció de primera mano el talento de Mora en la segunda jornada de la fase de grupos. El atacante perforó hasta en dos ocasiones la portería defendida por Fran González. Ya en el debut frente a Brasil dejó muestras de su calidad con una asistencia a Diego Ochoa. En la última jornada, con todo en juego, anotó el solitario tanto de la selección mexicana para sacar un boleto a la fase eliminatoria. Allí se cruzó con Chile, anfitriona del torneo, pero con un nuevo tanto contribuyó a la goleada de los mexicanos. En cuartos, frente a Argentina puso fin al sueño mundialista, pero volvió a ser el futbolista más decisivo de su selección incluso en la derrota.

Gilberto Mora reúne unas cualidades difíciles de encontrar en el mercado. Estas también lo convierten en un futbolista muy codiciado. Posee un valor de 4,5 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. El mediapunta ya es campeón de la Copa Oro con la absoluta de México, donde suma tres participaciones, disputando cuartos, semifinales y final de dicho campeonato de la mano de Javier Aguirre. La nueva esperanza del fútbol mexicano puede desempeñar cualquier posición de la segunda línea del frente de ataque. Destaca por una técnica capaz de situar delante del portero a cualquier compañero. Tiene cierta tendencia a caer por el costado izquierdo para, después, adentrarse en posiciones más centradas, donde es verdaderamente peligroso.

"Él tiene el sueño de jugar en el Real Madrid"

En ese sentido, el Real Madrid podría partir con ventaja respecto a Chelsea, Barça o PSG, según desvelaba hace unos días Ignacio Ruvalcaba, responsable de las categorías inferiores del Tijuana en ESPN: “Él tiene un sueño, que es jugar en el Real Madrid, pero tiene los pies en la tierra. Siempre ve el futbol y le encanta ver al Real Madrid..., ojalá lo podamos ver por allá triunfando…. Sí, se ve en el futuro jugando allá, le encanta ver el futbol europeo y creo que tiene calidad para estar en esas ligas. Siempre bromeamos con él, porque es fan del Real Madrid”, confesaba el técnico en las inferiores del club mexicano.

Gilberto Mora, la figura de la selección de México en el Mundial Sub-20 de Chile. / Adriana Thomasa / EFE

Además, el conjunto blanco cuenta con uno de los mejores ojeadores del mercado sudamericano. Se trata de Juni Calafat, hombre importante en los fichajes del 'clan' brasileño (Vinicius, Rodrygo, Militao, Casemiro o Endrick), Fede Valverde o la reciente incorporación de Franco Mastantuono. Calafat trabaja con un método claramente marcado. Comienza con la captación de estos futbolistas a una edad muy temprana, factor decisivo en sus fichajes por el Real Madrid. Juni viaja en multitud de ocasiones para reunirse con los jóvenes futbolistas y conocer a sus familiares, agasajarles con el proyecto ideado por Florentino Pérez y, en definitiva, para convencer a dichos jugadores de fichar por el Real Madrid, trabajando desde el plano económico, deportivo, pero también en el emocional, mostrando la historia que avala al club blanco.

Entre tanto ruido, Gilberto Mora regresará a los Xolos de Tijuana para disputar lo que resta del torneo de Apertura 2025. Hasta la fecha, el equipo se encuentran en posición para clasificar a la Liguilla, así que este será el nuevo reto de Gil Mora. Ahora, y después de una participación para el recuerdo en el Mundial Sub-20, ansía estar presente en la cita mundialista del próximo verano con la selección absoluta, una nueva cita que podría servir de escaparate al mediapunta. Además, México actúa como una de las anfitrionas, provocando un aliciente mayor si cabe para aquellos que sueñan formar parte de la lista que representará al combinado tricolor.