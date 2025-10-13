Ya disponibles las fechas para Cortylandia 2025 en Madrid: comienza la cuenta atrás para el festival favorito de los niños

Cuando en Madrid alzamos la vista y empezamos a ver la estructura de las luces de Navidad, sabemos que se acerca uno de los momentos más magicos del año. Una vez ha acabado el verano y han comenzado las clases, los niños y los adultos inician la cuenta atrás para una de las festividades más especiales.

La Navidad es mucho más que una fiesta, es una invitación para disfrutar de todas las actividades que se despliegan en Madrid con motivo de ella. Pasear entre las luces, comer churros con chocolate o aprovechar el Black Friday para comprar los primeros regalos son algunos de los planes preferidos de los ciudadanos.

Pero hay algo que, en estas fechas, despierta la ilusión de los más pequeños. La Navidad no sería Navidad sin Cortylandia, el festival infantil que cada año congrega a miles de personas frente a la fachada de El Corte Inglés de Preciados-Callao. Este año, se llevará a cabo a finales de noviembre de 2025 al 5 de enero de 2026.

Todavía no se conoce la temática del espectáculo, pero estamos seguros de que será tan mágica como la de la pasada edición, titulada La ciudad del tiempo. Un año más, el centro de Madrid se llenará de miles de animales que cobrarán vida y bailarán y cantarán al ritmo de una pegadiza canción.

¿Cuáles son los horarios de Cortylandia 2025?

Los horarios de los pases, que son gratuitos, estarán repartidos en varias sesiones de mañana (12:00, 13:00 y 14:00) y tarde (17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00), con horarios especiales los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, cuando se eliminarán algunos pases nocturnos.

Recuerda que lo mejor para disfrutar de esta experiencia es acudir los días laborables y a los primeros pases de la tarde o de la mañana para evitar aglomeraciones. Trata de esquivar los fines de semana si no quieres toparte con inmensas masas de gente que entorpezcan la visión del evento.