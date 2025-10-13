SUCESOS
Detenida en Puente de Vallecas una mujer que estafó a una administración de loterías comprando 500 décimos
La mujer llevaba encima 87 décimos fraudulentos y 2.100 euros en efectivo cuando fue parada por la Policía Municipal
Europa Press
Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a una mujer que portaba 87 décimos de lotería fraudulentos en Puente de Vallecas y que procedían de una estafa que se realizó en julio a una administración de loterías, han informado a Europa Press fuentes policiales
La detención se produjo el pasado 8 de octubre cuando los agentes observaron que un turismo circulaba a gran velocidad por una vía, por lo que procedieron a darle el aviso para que parase.
En el interior había una mujer que realizaba gestos raros y sujetaba dos bolsos. En uno de ellos, se halló gran cantidad de dinero en metálico y en otro, numerosos décimos de lotería con el mismo sello de una administración.
De este modo, los agentes contactaron con los dueños de esta administración, quienes le relataron que en julio habían sufrido una estafa cuando una mujer realizó una transferencia de 10.000 euros con el fin de comprar 500 décimos.
Una vez se le hizo la entrega, la cuenta quedó bloqueada y no se abonó dicha cantidad. Por estos, hechos se interpuso una denuncia ante la Guardia Civil.
Cuando se comprobó la denuncia, los agentes realizaron a la conductora un recuento del dinero que llevaba en el bolso, cuya cantidad ascendía a 2.100 euros. Además, intervinieron un total de 87 décimos. Se procedió a la detención de la mujer por un delito de estafa.
- La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
- Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: 'Me enseñó mi padre
- Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
- Día de la Hispanidad 2025: horario, recorrido y todos los detalles del desfile militar en Madrid
- Así está el soterramiento de la A-5 cuando se cumple un año del inicio de las obras: las luces y sombres que aprecian los vecinos
- Evolución de las obras del soterramiento de la A-5 (Latina) en imágenes
- Desfile del 12 de Octubre 2025 en Madrid: últimas noticias del Día de la Hispanidad, recorrido y participación militar
- ¿Es verdad que hay empujadores en el Metro de Madrid como en el de Japón por el cierre de la línea 6?