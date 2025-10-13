La Coral de San Sebastián de los Reyes comienza la temporada buscando nuevas voces

La Coral de San Sebastián de los Reyes comienza la temporada con nuevos objetivos e ilusiones buscando voces para aumentar el número de miembros de la Asociación, haciendo partícipe también a los jóvenes, ha informado el Ayuntamiento de la localidad madrileña en un comunicado.

Sus componentes desarrollan capacidades musicales propias del canto coral, promoviendo y reforzando los vínculos con otras entidades culturales y con la música como punto de encuentro.

Asimismo, la música coral representa a la ciudad de San Sebastián de los Reyes en la actividad cultural local y fomenta la solidaridad. La Coral de San Sebastián de los Reyes nació en el año 1993 en la Escuela Municipal de Música.

No fue hasta el año 1997 que se independizó y creó la actual Asociación. Desde sus inicios, su objetivo ha sido apoyar y mantener el espacio de expresión artística propicio para la práctica del canto coral.

Sus ensayos se realizan los miércoles y los viernes, de 19:30 a 21:30 horas, en el Centro Sociocultural Municipal Pablo Iglesias, situado en la avenida de Baunatal, 18.