Un festín castizo y moderno: así quiere la Academia Madrileña que te 'comas' Madrid

'Cómete Madrid', así se llama la última iniciativa de la Academia Madrileña de Gastronomía para acercar la gastronomía a los madrileños desde los grandes restaurantes de moda hasta las tabernas más castizas. Tal y como avanzaba su presidente, Rogelio Enríquez, a este medio horas antes de la IX Edición de los Premios de Gastronomía de la Comunidad de Madrid con un único fin: ser un catálogo de referencia culinaria para así hacer frente a uno de los retos de la hostelería actual madrileña, "fidelizar a la clientela". Este proyecto nace con la vocación de reivindicar que la capital gastronómica no se limita al centro histórico, sino también a barrios como Carabanchel, Tetuán, Usera, Hortaleza, Vallecas o San Blas donde se desconcen auténticos tesoros para los amantes del buen comer y el buen beber. Así, la campaña arranca este otoño con un episodio dedicado a la casquería, visitando El Guiso, en el barrio del Pilar, y Casa Enriqueta, el mítico de Carabanchel. Habrá también una entrega sobre los fresquísimos pescados y mariscos que se pueden disfrutar en restaurantes como Hermanos Álvarez (Hortaleza), Taberna Delfín-Casa Iván (Usera) o Casa Adriano (Tetuán).

El restaurante de comida árabe Beytna, en Madrid. / TRIPADVISOR

En Navidad, el foco estará en el centro de Madrid para mostrar el ambiente de las calles iluminadas, el bullicio de las compras y especialmente los dulces típicos de esta época desde El Riojano, histórico obrador fundado en 1855 en la calle Mayor y célebre por sus tartas de yema, pestiños, tejas de almendra o roscones de Reyes, y Casa Mira, especialista en turrones, mazapanes y peladillas desde mediados del siglo XIX.

A lo largo de 2026 la campaña seguirá explorando el mapa gastronómico de la capital en toda su amplitud. Se hablará del vermut, en Madrid, un auténtico ritual que trasciende la bebida para convertirse en un acto social los domingos por la mañana; de cocido madrileño, desde la compra de ingredientes en los mercados tradicionales hasta su degustación en casas emblemáticas como Taberna Pedraza o La Cruz Blanca de Vallecas; de las mejores heladerías –cuando legue el verano– y obradores; de las casas de comidas de siempre, como Conduma, Isamar o Maeztu, que rescatan la esencia de la cocina cotidiana madrileña; y de las grandes mesas donde hacer negocios, con ejemplos como Saddle. No faltarán tampoco capítulos dedicados a la cocina regional, con tabernas como Manduca o Taberna Pedraza, y a la cocina internacional, con propuestas como Laan (Asia), Noi (Italia) o Kamín (Tailandia), demostrando que desde en Madrid puedes comerte el mundo.

Con las manos en la masa

Con el patrocinio del Área de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, la Academia Madrileña de Gastronomía presenta este proyecto anual que busca promover y poner en valor la riqueza culinaria de la capital y de sus barrios. La iniciativa consiste en una serie de contenidos multimedia tanto vídeos como artículos que, a lo largo de doce meses, recorrerán la ciudad mostrando cómo se vive y se disfruta la gastronomía en todas sus formas:

Los propios miembros de la Academia serán los encargados de narrar y protagonizar estas píldoras que se difundirán en las redes sociales de la Academia, concretamente en su perfil de Instagram, y en su web. La finalidad es acercar al gran público esa mezcla de tradición y modernidad que define a Madrid, una ciudad donde conviven casas centenarias con templos de la vanguardia y bares de barrio con establecimientos de cocina internacional. Desde la casquería popular –esas gallinejas y entresijos que muchos llaman las barritas energéticas de Madrid y que solo se disfrutan en la capital–, pasando por los míticos caramelos de violeta de La Pajarita, cada capítulo se adentrará en costumbres, recetas y rincones que conforman un mosaico único.

En palabras de Almudena Maíllo, concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, "la gastronomía es el segundo motivo por el que un turista viene a Madrid. Forma parte del estilo de vida de los madrileños y su gran diversidad representa la esencia de Madrid: la ciudad donde se cruzan los caminos. Por eso son importantes iniciativas como Cómete Madrid, una invitación a visitantes y madrileños a descubrir la identidad de su cocina en todos sus barrios".