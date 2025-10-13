MERCADILLO
Una casa de Madrid vende todo lo que tiene dentro a precio de mercadillo: solo durante estos tres días de la semana
Una casa en el barrio de Chamartín será la protagonista este fin de semana en Madrid. Alma Market Home vuelve con un evento en el que un hogar pone a la venta absolutamente todo lo que hay en su interior. Lo mejor de todo es que hay objetos para todo tipo de público: amantes de la decoración, mobiliario o la ropa vintage.
La cita será en la calle Jerez nº 3 y, aunque el primer día se requiere cita previa, el sábado y el domingo (18 y 19 de octubre) la entrada es libre hasta completar aforo. Con esta iniciativa, puedes renovar numerosos espacios de tu hogar con la ayuda de los objetos de otro, todo a precio de mercadillo, sin prisas, agobios y en un entorno privado.
Todos los artículos a la venta
Y es que este mercadillo es mucho más que una liquidación: es un vaciado completo de la vivienda. Todo lo que veas del viernes 17 al sábado 19 te lo puedes llevar, siempre y cuando alguien no le haya echado el ojo primero y lo compre antes que tú. Así, cada rincón de la casa se convierte en un escaparate del que puedes elegir lo que quieres y lo que no.
Como suele pasar en estos casos, los precios pueden oscilar entre los céntimos hasta los cientos de euros, depende del artículo en el que te fijes. Podrás encontrar vajillas clásicas, electrodomésticos, alfombras persas y turcas, sofás, cuadros, lámparas, ropa, accesorios, bolsos, bisutería y hasta objetos de coleccionista como plumas estilográficas.
Alma Market Home se encarga del embalaje y la retirada de las compras, pero recomienda acudir con bolsas reutilizables para fomentar el consumo responsable y sostenible.
