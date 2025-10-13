El campamento militar La Peña, testigo de la Guerra Civil, es declarado Bien de Interés Cultural

La Comunidad de Madrid ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Zona Arqueológica, el campamento militar La Peña, ubicado en el municipio de Navalagamella. Esta medida, adoptada por el Consejo de Gobierno, reconoce la singularidad de este enclave como ejemplo de arquitectura militar habitable de la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939.

La declaración se enmarca en la política regional de protección y difusión del patrimonio cultural, que distingue como BIC o Bien de Interés Patrimonial aquellos elementos que poseen un valor histórico, artístico, paisajístico o etnográfico relevante. Actualmente, la Comunidad de Madrid protege cerca de 4.000 bienes culturales, entre los que se incluyen enclaves como la Dehesa de la Villa, el flamenco o la estación de comunicaciones de Buitrago de Lozoya, declarados en años recientes.

Un legado de la Guerra Civil en la sierra madrileña

Situado en el sureste del término municipal, el campamento se asienta sobre siete parcelas rústicas y responde al modelo de fortificación de retaguardia, diseñado para frenar avances enemigos. Su trazado disgregado con núcleos de resistencia separados refleja la estrategia adoptada por el bando sublevado a partir de 1937, que prohibió construcciones continuas más expuestas a ataques.

La Comunidad de Madrid declara BIC de Zona Arqueológica el campamento militar La Peña de Navalagamella / Comunidad de Madrid

El campamento fue levantado por tropas franquistas tras la ocupación de la zona en 1936 y mantuvo su uso durante toda la contienda. Este tiempo permitió el desarrollo de una infraestructura militar poco común, con barracones, refugios, búnkeres y una capilla al aire libre, un elemento excepcional en este tipo de asentamientos.

Las intervenciones arqueológicas recientes han documentado 35 estructuras de distintos tipos, entre ellas un edificio tipo hangar, tres búnkeres con bóveda catenaria —uno en buen estado— y un sistema defensivo de trincheras en zigzag. Los barracones, construidos en terrazas adaptadas al terreno, estaban divididos en módulos y albergaban a oficiales con un rudimentario sistema de calefacción subterránea.

Uno de los elementos más singulares es la capilla, una construcción abierta que ha sido considerada única en su género dentro de los campamentos militares de la Guerra Civil. En ella se halló una placa, hoy casi desaparecida, con el escudo falangista y la inscripción José Antonio Primo de Rivera ¡Presente!, datada el 19 de noviembre de 1936.

En la parte más alta del cerro se conserva también un puesto de observación estratégico, utilizado durante la Batalla de Brunete, con vistas privilegiadas del valle del río Perales, una zona clave durante la guerra.

El campamento albergó a la 71ª División del 7º Cuerpo del Ejército franquista, bajo el mando del general Varela, encargada de contener cualquier intento de avance republicano en el suroeste madrileño. Su ubicación en el entorno del río Perales reforzaba la línea defensiva tras los combates de Brunete.