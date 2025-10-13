REFORMA
Los árboles de la plaza de Santa Ana se comenzarán a plantar en noviembre: "Se va a incrementar el número"
"Mientras esté Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, se seguirán plantando árboles", asegura Carabante
Europa Press
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha apuntado este lunes a que los árboles de la plaza de Santa Ana se comenzarán a plantar a lo largo del mes de noviembre "con la temperatura adecuada" para su supervivencia, después de haber prescindido de ejemplares durante las obras de remodelación.
En declaraciones a los medios, el responsable municipal ha afirmado que "se va a incrementar el número de árboles" de una plaza en la que "había 54 y, como consecuencia de la actuación, va a haber 60".
La estimación para la fecha de plantación se debe a que "normalmente" las condiciones idóneas para el desarrollo de esta vegetación van "de noviembre a marzo". "Nosotros vamos a seguir incrementando el número de árboles en todas y cada una de las actuaciones", ha comentado Carabante.
Sin embargo, el delegado ha puntualizado que "en principio" todos estos ejemplares se ubicarán en Santa Ana, pero "si no es posible" se plantarán en otro parque que "tenga una mayor viabilidad".
Además, ha criticado a la izquierda por señalar "la tala de los deteriorados", mientras que ha defendido que "hay más árboles" que cuando el PP llegó al Gobierno municipal en el año 2019.
"Hay más árboles en el 2025 que en el 2024, y que tenemos el compromiso de que a lo largo del año que viene haya también más. Por tanto, mientras esté Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, se seguirán plantando árboles y árboles de gran tamaño", ha hecho hincapié.
