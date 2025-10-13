Ángeles Toledano pone en marcha una Suma Flamenca que apuesta por la convivencia de vanguardia y tradición

Lleva Madrid un tiempo pugnando por volver a convertirse en la capital mundial del flamenco que se supone que alguna vez fue. Más allá del creciente número de artistas que se preparan y actúan en la red de tablaos y otros espacios privados de una ciudad que no para, demuestran esta apuesta, desde la iniciativa pública, la creación de su Bienal de Flamenco, que iniciaba su andadura hace unos meses, o la del también reciente Ballet Español de la Comunidad de Madrid, en el que el flamenco tiene un papel protagonista. La cita fija de la capital con este arte es, sin embargo, la Suma Flamenca, todo un clásico del otoño madrileño que este martes 14 de octubre arranca su XX edición. Y lo hace dejando claro, desde el título que se ha elegido como leit motiv (Tradición y vanguardia), que su intención es diluir esa brecha que todavía muchos se empeñan en que separe a dos formas de entenderlo que deberían ser perfectamente compatibles, o más bien complementarias.

"El flamenco no es nada sagrado, como no lo es ninguna disciplina artística. Todo lo que se intervenga está bien, abrir puertas siempre es bueno", decía hace unas semanas el director del festival, Antonio Benamargo, durante la presentación de su programación. Añadía a continuación Benamargo que "la supuesta contaminación no matará jamás al flamenco, como no ha matado a la pintura el hecho de que no hayamos seguido pintando como en Altamira", dejando claro que esa tensión entre tradición y vanguardia en realidad no es tal, que ambas cosas han convivido siempre y de manera especialmente relajada en Madrid, una ciudad alejada de ciertos rigores que todavía están presentes, apuntaba, en la cuna de este arte que es Andalucía.

No es inocente, por tanto, que el cartel de esta Suma tenga como protagonista a Enrique Morente (1942-2010), un referente absoluto que es a la vez un clásico y un moderno. Alguien que en su día se avanzó a su tiempo atreviéndose, entre otras cosas, a mezclar el flamenco con el rock más ruidoso. Una de sus creaciones más difíciles de ver, la obra sinfónica Alegro, soleá y fantasía de cante jondo que firmó con Antonio Robledo y que publicó justo antes del célebre Omega con Lagartija Nick, se podrá disfrutar el 29 de octubre en Teatros del Canal. Será el cantaor granadino El Turry, acompañado por la Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM), quien ocupe el lugar del maestro. Al añorado Morente también le homenajeará el cantaor Gregorio Moya, que hace poco se llevaba la Lámpara Minera en el Festival Internacional del Cante de las Minas, el 26 de octubre en el mismo teatro.

Ángeles Toledano, la primera

Pero habrá mucho que ver antes de que lleguen esos conciertos a final de mes. Si bien en las últimas semanas ya se ha podido disfrutar de algún aperitivo como la Suma Flamenca Joven o la exposición de fotografías de Claudia Ruiz Caro y las charlas y pequeñas actuaciones que se han venido celebrando en el Ateneo, el festival se abre este martes en Teatros del Canal con Sangre Sucia, un show en el que la cantaora Ángeles Toledano, una de las voces jóvenes y modernizadoras más potentes de la escena flamenca actual, despliega todo su imaginario haciendo uso de sus propias letras. La seguirán otras grandes voces como Arcángel, que el 18 de octubre en el mismo teatro ofrecerá un recital en torno a la copla. O José Mercé, que el 28 de octubre, también en Canal, vuelve a encontrarse con los madrileños luciendo su veta más puramente flamenca, después de la gira que ha realizado cantando a Manuel Alejandro. La gran Mayte Martín recorrerá el 2 de noviembre, siempre Canal, dos décadas de su proceso evolutivo con un espectáculo al que ha llamado In Illo Tempore. Además de ellos, el festival contará con otros nombres fundamentales del cante actual como David de Jacoba, María Toledo, La Macanita o El Pele, entre otros

Begoña Castro trae a la Suma Flamenca su espectáculo 'Tres haikus para Lorca' el 22 de octubre. / Cedida

Por lo que respecta al baile, abrirá el fuego Olga Pericet el 16 de octubre en Canal con La Materia, una obra original suya pero en la que Daniel Abreu la acompaña tanto en la dirección escénica como sobre las tablas. Manuel Liñán, Rafaela Carrasco, Karime Amaya o Alba Heredia son algunos de los que llegarán después. En cuanto a los instrumentos protagonistas, el primero será el clavicémbalo (y el piano) de Dorantes explorando la influencia del barroco Scarlatti sobre la música española (15 de octubre, Teatros del Canal), al que seguirán a las teclas Andrés Barrios, con su mezcla de flamenco, jazz y músicas del mundo (21 de octubre), y ese programa de piano a cuatro manos que reunirá a la mencionada María Toledo (que toca y canta) con Pablo Rubén Maldonado. Los recitales de guitarra correrán a cargo de nombres como El Amir, Andrea Salcedo, Pino Losada, Óscar Herrero, Alejandro Hurtado o Juan Carmona. Y José el Marqués, por su parte, se llevará su violonchelo al Real Monasterio de El Paular de Rascafría el 26 de octubre en horario matinal.

Pero una Suma da para mucho, también para que sucedan ciertos acontecimientos especiales por su originalidad o por lo que tienen de celebratorio. Lo inesperado, por ejemplo, está en los Tres haikus para Lorca que propone la bailaora Begoña Castro y que incluyen danza butoh a cargo de Ima Tenko (22 de octubre, Teatros del Canal). O en el homenaje que el bailaor Keilán Jiménez va a hacer a Charlot con Gipsy Dream. Todos somos Chaplin (25 de octubre, Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte). La efeméride-acontecimiento será en cambio el concierto que ofrecerán Jorge Pardo, Carles Benavent y Tino di Geraldo para celebrar los 25 años de su trío, el gran estandarte de la fusión entre flamenco y jazz (19 de octubre, Teatros del Canal). En una línea parecida, también de soplar velas, el espectáculo que el 16 de octubre acogerá la Cuesta de Moyano, Poesía culta y popular, con la cantaora Sandra Carrasco evocando versos y composiciones de autores como Rafael de León, Juan Solano o Juan Ramón Jiménez junto a David de Arahal al toque y Los Mellis a las palmas. Será parte de los festejos que, a lo largo de todo este año, conmemoran el centenario del que sigue siendo el rincón más libresco de Madrid.