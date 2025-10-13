DERECHOS REPRODUCTIVOS
Almeida reconoce el "equívoco" por admitir un síndrome postaborto que "no existe" y lo aclarará en un Pleno
Desde Bruselas, donde recogió el premio Europa Nostra por la restauración de la Puerta de Alcalá, el alcalde de Madrid admitió que el voto favorable del PP a esa propuesta generó "confusión"
Europa Press | Servimedia
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado el Pleno Extraordinario solicitado por el PSOE y Más Madrid como una "oportunidad extraordinaria" para explicar su postura sobre el aborto, tras la polémica por el apoyo del PP a una iniciativa de Vox sobre el denominado síndrome postaborto.
Desde Bruselas, donde participó en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades y recogió el premio Europa Nostra por la restauración de la Puerta de Alcalá, Almeida reconoció que el voto favorable del PP a esa propuesta generó "confusión" y fue un "equívoco" al parecer que asumían el marco ideológico de Vox.
"Lo que condujo a confusión es que parecía que estábamos asumiendo el argumentario de Vox en relación con una categoría científica que verdaderamente no existe", afirmó. Añadió que el pleno le permitirá "dar unas explicaciones a las madrileñas, que son las principales afectadas", y subrayó que la intención del PP era mejorar los canales de información, no obligar a ninguna mujer a recibirla.
El contenido de la iniciativa
La medida aprobada en el Pleno del 30 de septiembre, con los votos de PP y Vox, exigía que centros municipales como Madrid Salud, Espacios de Igualdad (CIAM), Samur Social y los servicios sociales del Ayuntamiento ofrecieran información obligatoria sobre el supuesto síndrome postaborto, tanto de forma verbal como escrita, además de en páginas web, carteles y folletos.
Según el texto, el aborto podía tener consecuencias como "tentativas de suicidio", "consumo de alcohol y drogas", "esterilidad" o "muerte natural prematura". El PP trató de modificar el texto mediante una enmienda que sustituía "síndrome" por "trauma", eliminaba la obligatoriedad, y solicitaba una revisión legal previa, pero no fue aceptada.
Un pleno para rectificar
El Pleno Extraordinario, solicitado el 6 de octubre, deberá celebrarse antes de fin de mes. PSOE y Más Madrid buscan revocar la ejecución del acuerdo y que se inicie una revisión de oficio por posible nulidad de pleno derecho, amparándose en la Ley 39/2015, que regula los actos administrativos lesivos para los derechos fundamentales.
Almeida ha insistido en que la medida no pretendía imponer información, sino permitir que aquellas mujeres que la deseen puedan acceder a ella. "Nuestra postura es que no se va a obligar a dar ninguna información, pero sí se va a permitir", aclaró.
También afirmó que no ve el pleno como una dificultad, sino como un espacio para expresarse "de cara" ante todos los representantes municipales: "Los madrileños saben que siempre que he tenido que dar explicaciones, lo he hecho", dijo.
Distancia con Vox y crítica a la izquierda
El alcalde ha querido marcar distancia tanto con Vox como con la izquierda. Acusó a Vox de intentar "superar al PP" con discursos extremos y a la izquierda de utilizar los derechos de las mujeres como herramienta electoral. "No somos ni una izquierda a la que las mujeres le importan lo mismo que la Ley del solo sí es sí, ni un Vox que solo busca confrontar", aseguró. En su opinión, el PP tiene una posición clara y coherente con las mujeres, alejada de la polarización política.
Debate nacional sobre el aborto
Este debate nace en medio de una controversia nacional sobre el derecho al aborto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a varias comunidades autónomas a garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública y aplicar el registro de objetores, como exige la ley.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto un registro de médicos dispuestos a practicar abortos, algo que ha generado críticas. Desde el PP se ha aclarado que su propuesta busca evitar "listas negras" y defender la libertad de los profesionales sanitarios.
Mientras tanto, el Ejecutivo trabaja en una reforma legal para blindar el aborto en la Constitución, con una propuesta que será presentada próximamente, según anunció el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
