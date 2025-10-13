Almeida recoge un doble premio europeo por la restauración de la Puerta de Alcalá: "Es un icono y un símbolo de nuestra ciudad"

Madrid ha sido reconocida a nivel europeo por su labor en la conservación del patrimonio histórico. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, recogió este lunes en Bruselas un doble galardón en los European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2025, gracias al ambicioso proyecto de restauración de la Puerta de Alcalá.

El proyecto no solo fue seleccionado entre los 30 premiados por el jurado profesional, sino que también recibió el Premio del Público, tras una votación popular que respaldó la intervención en uno de los monumentos más emblemáticos de Madrid.

Durante la ceremonia, celebrada en la Maison de la Radio de la capital europea, Almeida agradeció en inglés el apoyo ciudadano, destacando el valor simbólico de la Puerta de Alcalá como icono madrileño y europeo. Subrayó que esta restauración garantiza la preservación del monumento para las futuras generaciones y refleja el espíritu inclusivo de una ciudad "abierta y vibrante", que calificó como “la más divertida de Europa”:

Una restauración ejemplar con técnicas del siglo XVIII y tecnología del siglo XXI

El proyecto de restauración de la Puerta de Alcalá arrancó en 2022 y ha implicado a más de 100 profesionales, entre restauradores, arquitectos, ingenieros, historiadores, canteros, herreros y escultores. Todos ellos trabajaron con herramientas tradicionales combinadas con tecnologías avanzadas como escáneres láser 3D.

El jurado europeo valoró especialmente la fidelidad a los métodos originales del siglo XVIII, así como la conservación de elementos originales siempre que fue posible. Los reemplazos se introdujeron solo cuando resultaron estrictamente necesarios, logrando una integración armoniosa con los materiales históricos.

Divulgación abierta y participación ciudadana

Otro de los aspectos más destacados del proyecto fue su apuesta por la divulgación y la participación pública. Más de 12.000 personas participaron en las visitas guiadas "Abierto a la Restauración", accediendo incluso a los andamios para observar de cerca el proceso de intervención. Además, se creó una web específica para documentar cada fase de las obras, fortaleciendo el vínculo entre la ciudadanía y su patrimonio.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i), en el acto celebrado este lunes en Bruselas / Olatz Castrillo / EFE

En el acto participaron representantes de los 30 proyectos galardonados, incluyendo iniciativas de Bélgica, Portugal y Chipre. También intervinieron el comisario europeo de Cultura, Juventud y Deporte, Glenn Micallef, y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Sabine Verheyen, quien reivindicó el poder de la cultura para unir a los europeos en tiempos de incertidumbre.

El evento concluyó con un guiño a la cultura española a través de la interpretación del pasodoble "Amparito Roca", en homenaje al país premiado.